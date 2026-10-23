IND vs NZ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ଖେଳିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ! ଆହାତ ହୋଇ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି
IND vs NZ: ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି।
Published : October 23, 2026 at 10:50 AM IST
IND vs NZ 2nd T20I: ଶନିବାର (୨୪ ଅକ୍ଟୋବର) ଦିନ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚର ହେଗଲେ ଓଭାଲଠାରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି। ଏହି ମହାମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ଇଶାନ କିଶନ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ବିସିସିଆଇର ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, 'ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଇଶାନ କିଶନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀ ଟାଣି ହୋଇଯିବା ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଇଶାନଙ୍କୁ ଲୋ-ଗ୍ରେଡ୍ ରାଇଟ୍ ଆଡକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହୋଇଛି। ବିସିସିଆଇର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି।'
ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନ୍ ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ସିତାଂଶୁ କୋଟକ ମଧ୍ୟ ଇଶାନଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା।
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: Ishan Kishan is ruled out of the second T20I against New Zealand due to a low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series. The BCCI Medical Team is monitoring his progress. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/QbZpuVh1hQ— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
ଇଶାନଙ୍କୁ ନେଇ କଣ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍
ସିତାଂଶୁ କୋଟକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖିଛି। ଇଶାନଙ୍କ ଗ୍ରୋଇନ୍ (groin) ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ଆଶା କମ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଇଶାନ ନଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ବୈଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।"
ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ନିୟମିତ ଓପନର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ବୈଭବଙ୍କର ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ, ତେବେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଳି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଥିଲେ, "ସେ ଏବେ ବହୁତ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଦିଆଯିବ, କାରଣ ଆମର ଉଭୟ ଓପନର ଲଗାତାର ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତାଇଛନ୍ତି।"
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବିଦେଶୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଏଠାରେ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଏହି ପିଚ୍ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଖେଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।"
ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ରେ ୧-୦ ରେ ଆଗରେ ଭାରତ
ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୨୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ ୨୨୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ୨୩୦ ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ନମନ ଧୀର ଏକ ଚୌକା ବା ଛକା ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ରେ ୧-୦ ରେ ଆଗରେ ଅଛି।