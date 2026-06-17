ETV Bharat / sports

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହ ପଙ୍ଗା ନେବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୨ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ!

IND A vs SL A: ଜୋରଦାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ଧକ୍କା ଦେବା ମାମଲାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଅନୁଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

VAIBHAV SOORYAVANSHI
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 11:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND A vs SL A Controversy: ଦାମ୍ବୁଲାଠାରେ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ଦଳର କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଜୋରଦାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ଧକ୍କା ଦେବା ମାମଲାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଅନୁଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

କ୍ରିକବଜ୍‌ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦର ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଖେଳାଳି ବିଶେନ୍ ହଲମ୍ବଗେଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ଖେଳାଳିଜଣକ ହିଁ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ସହ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ଜୋରଦାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କାଦେବା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଝଗଡ଼ାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ କାଟ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଦଣ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।

ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦୀପ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ମାମଲାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଯେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ।

ରିପୋର୍ଟରେ ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ୱିକେଟ୍‌କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିରୋଶନ୍ ଡିକ୍‌ୱେଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଏହି ବିବାଦରେ ଶାନ୍ତ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିକ୍‌ୱେଲା ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ବିଶେନ୍ ହଲମ୍ବଗେଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ମାମଲା ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଡିକ୍‌ୱେଲାଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ-ହଲମ୍ବଗେ ବିବାଦ କାରଣରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅପିଲ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅନୁଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ସୁପର ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରୋମାଞ୍ଚକର ଶୈଳୀରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାପରେ ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ଦୋଷୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (SLC) ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ (ICC) ର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପର୍ବ: ଆଜି ଖେଳାଯିବ ୭ଟି ମହାମୁକାବିଲା, ୧୬ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ ନନ୍-ଷ୍ଟପ୍ ଆକ୍ସନ

BCCI ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ‘ଖତରନାକ’ ବୋଲର

Explainer: କ୍ରିକେଟ୍ ପିଚ୍‌ର ‘ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ’ କ’ଣ; ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର?

TAGGED:

IND A VS SL A CONTROVERSY
VAIBHAV SOORYAVANSHI FIGHT
SRI LANKA CRICKET ACTION
ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ
SRI LANKA CRICKET ACTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.