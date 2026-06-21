୧୧ ବଲ୍ରେ ୫୦ ରନ୍! ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବନାଇଲେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
Vaibhav Sooryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ପୁଣିଥରେ ଧମାଲ୍ ମଚାଇଛନ୍ତି।
Published : June 21, 2026 at 1:20 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ପୁଣିଥରେ ଧମାଲ୍ ମଚାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଭବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରୁ ମାତ୍ର ୬ ରନ୍ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୯୪ ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳି ଅନେକ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରଚିଲେ ଇତିହାସ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରୁ ହିଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ଜଲ୍ୱା ଦେଖାଇଥିଲେ। ବୈଭବ ଚୌକା ମାରି ନିଜ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୧ଟି ବଲ୍ରେ ୫ଟି ଚୌକା ଓ ସମାମ ସଂଖ୍ୟକ ଛକା ମାରି ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୀରରତ୍ନେଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୧୨ଟି ବଲ୍ରେ ଫିଫ୍ଟି ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଥିଲା।
India A's Vaibhav Sooryavanshi smashed the fastest-ever List A fifty, reaching the milestone in just 11 balls against Sri Lanka A in the Tri-Series final. pic.twitter.com/vnzipNcZ6U— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) June 21, 2026
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୯୪ ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୨୯ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୧୦ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୮ଟି ଛକା ମାରି ୯୪ ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୨୯ଟି ବଲ୍ରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରି ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପେଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଗଲେ। ଆରଚ୍ଛିଗେଙ୍କ ବଲ୍ରେ ବ୍ୟାସକାନ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଡ୍-ଅଫ୍ରେ ବୈଭବ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।
𝗙𝗮𝘀𝘁. 𝗙𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿. 𝗩𝗮𝗶𝗯𝗵𝗮𝘃 🔥— BCCI (@BCCI) June 21, 2026
The 15-year old put on some show in Dambulla 🍿
Updates ▶️ https://t.co/CnmyVyoyjy#SLAvINDA | #TriNationSeries pic.twitter.com/xx33JRypSn
ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ୧୦୦ ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ମିଶି ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ୧୦୦ ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୬.୩ ଓଭରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ନିଜର ୧୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିନେଇଥିଲା। ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ବା ୱାନଡେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଦଳ ୭ ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ୧୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ପାର୍ଟନରସିପରେ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ୨୭ ରନ୍ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୭୪ ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।
9⃣4⃣ runs— BCCI (@BCCI) June 21, 2026
2⃣9⃣ balls
🔟 fours
8⃣ sixes
Vaibhav Sooryavanshi was at his brutal best in the #TriNationSeries Final 👏🫡
Updates ▶️ https://t.co/CnmyVyoyjy#SLAvINDA pic.twitter.com/k9crKMvbcU
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବିଶେଷ ରେକର୍ଡ
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ଖାସ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ୧୫ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩୨୪.୧୩ର ବିସ୍ଫୋରକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ୪୫୦ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
RUTHLESS REDEMPTION. 😈— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) June 21, 2026
Ruthless Boss Baby making sure revenge is s̶w̶e̶e̶t̶ explosive. ☄️🔥 🥵
Watch Sri Lanka 'A' vs India 'A', LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. 📺#SonySportsNetwork #SonyLIV #TalentTVCup pic.twitter.com/8MH0fKnB8C
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୫୩ଟି ବଲ୍ରେ ୧୩୨ ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଭାଗିଦାରୀ ଅଟେ। ଏପରି କରିବାରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି।