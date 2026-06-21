ETV Bharat / sports

୧୧ ବଲ୍‌ରେ ୫୦ ରନ୍! ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବନାଇଲେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

Vaibhav Sooryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ପୁଣିଥରେ ଧମାଲ୍ ମଚାଇଛନ୍ତି।

VAIBHAV SOORYAVANSHI RECORD
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବନାଇଲେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Sooryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ପୁଣିଥରେ ଧମାଲ୍ ମଚାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍‌କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଭବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରୁ ମାତ୍ର ୬ ରନ୍ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୯୪ ରନ୍‌ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳି ଅନେକ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରଚିଲେ ଇତିହାସ

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରୁ ହିଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ଜଲ୍‌ୱା ଦେଖାଇଥିଲେ। ବୈଭବ ଚୌକା ମାରି ନିଜ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୧ଟି ବଲ୍‌ରେ ୫ଟି ଚୌକା ଓ ସମାମ ସଂଖ୍ୟକ ଛକା ମାରି ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୀରରତ୍ନେଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ୧୨ଟି ବଲ୍‌ରେ ଫିଫ୍ଟି ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଥିଲା।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୯୪ ରନ୍‌ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୨୯ଟି ବଲ୍‌ର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୧୦ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୮ଟି ଛକା ମାରି ୯୪ ରନ୍‌ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୨୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରି ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପେଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଗଲେ। ଆରଚ୍ଛିଗେଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ବ୍ୟାସକାନ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଡ୍-ଅଫ୍‌ରେ ବୈଭବ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।

ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ୧୦୦ ରନ୍‌ର ପାର୍ଟନରସିପ୍

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ମିଶି ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ୧୦୦ ରନ୍‌ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୬.୩ ଓଭରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ନିଜର ୧୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିନେଇଥିଲା। ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ବା ୱାନଡେ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଦଳ ୭ ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ୧୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ପାର୍ଟନରସିପରେ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ୨୭ ରନ୍ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୭୪ ରନ୍‌ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବିଶେଷ ରେକର୍ଡ

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ଖାସ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ୧୫ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୩୨୪.୧୩ର ବିସ୍ଫୋରକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ୪୫୦ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୫୩ଟି ବଲ୍‌ରେ ୧୩୨ ରନ୍‌ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଭାଗିଦାରୀ ଅଟେ। ଏପରି କରିବାରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କିଏ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ? ୭୯ତମ ଜାତୀୟ ଆକ୍ଵାଟିକ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଗୌରବ

'ମୋ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି...', ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲେ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ମନିକା ବାତ୍ରା

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI FASTEST FIFTY
INDIA A VS SRI LANKA A FINA
VAIBHAV SOORYAVANSHI
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରେକର୍ଡ
VAIBHAV SOORYAVANSHI RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.