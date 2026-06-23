ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ଦେଖି ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ; ସେୟାର କଲେ ମନର କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ VIDEO
Vaibhav Sooryavanshi: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଏକ ଇମୋସନାଲ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରାଯାଇଛି।
Published : June 23, 2026 at 12:15 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Viral Video: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସି ମିଳିସାରିଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବୈଭବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଭାବୁକ ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରାଯାଇଛି।
ଜୁନ୍ ୨୩ ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଜର୍ସି ଆସୁଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବୈଭବ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଖାସ କଥା ହେଉଛି, ଜର୍ସି ନେଇ ଆସିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାଫ୍ ମେମ୍ବର ରଘୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଇ ସେ ଜର୍ସିର ଅନବକ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଜର୍ସିଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ସେ ନ ଜାଣି କେବେଠାରୁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ୪୮ ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡିଓଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦିନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।
Ladies & Gentlemen— BCCI (@BCCI) June 23, 2026
The moment the nation has been waiting for has arrived!
Vaibhav Sooryavanshi in #TeamIndia jersey. Witness this incredibly special moment ❤️ pic.twitter.com/sUUytFMPVw
ଜର୍ସି ମିଳିବା ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜ ମନର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବୈଭବ କହିଛନ୍ତି, 'ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରି ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାହା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଜର୍ସି ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲି ଯେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। କେବେକେବେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବିନଥାନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟିଯାଏ। ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ଘଟୁଛି।'
A special journey begins for #VaibhavSooryavanshi as he departs with #TeamIndia for their tour of Ireland & England! #IREvIND | #ENGvING starts WED, 1st JULY pic.twitter.com/l70j5kCpDG— Star Sports (@StarSportsIndia) June 23, 2026
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଇତିହାସ ରଚିବା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ୨୬ ରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଯଦି ସେ ଡେବ୍ୟୁ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି ବନିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରେକର୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ର ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ସଚିନ ୧୬ ବର୍ଷ ୨୦୫ ଦିନ ବୟସରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-XI (ଏକାଦଶ) ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳେ, ତେବେ ସେ ୧୫ ବର୍ଷ ୯୧ ଦିନ ବୟସରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିନେବେ।