୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
Published : May 24, 2026 at 7:34 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Record, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଯୁବ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଉ ଏକ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରି ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ୧୫ ବର୍ଷର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏଥର ବୈଭବଙ୍କ ନାମ କେବଳ ଆଇପିଏଲରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଛି।
୨୪ ମଇ'ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସିଜନର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ବୈଭବ ଏଭଳି ଏକ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ‘ଟିନଏଜର’ ଖେଳାଳି କରିପାରି ନଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବୈଭବ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସିରିଜ୍ କିମ୍ବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ‘ଟିନଏଜର’ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲଙ୍କ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ କିମ୍ବା ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ଟିନଏଜର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ଭାରତର ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲଙ୍କ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଡ଼ିକ୍କଲ ବର୍ଷ ୨୦୧୯-୨୦ ର ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଟ୍ରଫିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଇଁ ଖେଳି ସର୍ବମୋଟ ୫୮୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୫୮୦ ରନ୍ରୁ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟିନଏଜର ହୋଇଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ସିଜନର ନିଜର ୧୪ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ବୈଭବଙ୍କୁ ଏହି ମହାରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୨ ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପାରିର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବୈଭବ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ହିଁ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ପିନର ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ ସେ ଯେମିତି ହିଁ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନାମରେ ୫୮୩ ରନ୍ ହୋଇସାରିଛି। କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ କିମ୍ବା ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ଟିନଏଜରଙ୍କ ଟପ୍-୧୦ ଲିଷ୍ଟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ୬ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିଲକ ବର୍ମା, ରିଷଭ ପନ୍ତ, ୟଶ ଧୁଲ୍ ଓ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ଙ୍କ ନାମ ରହିଛି।
Devdutt Padikkal said, “what Vaibhav Sooryavanshi does is truly unique. At his age, to have that kind of power and explosiveness is special. It would be foolish for anyone to try to copy him. He’s a rare talent”. (JioStar). pic.twitter.com/cp21mpCze6— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 22, 2026
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ରନ୍ର ପାହାଡ଼ ଠିଆ କରୁଥିବା ବୈଭବ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ପାଳି ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ୬ଟି ବଲ୍ରେ ମାତ୍ର ୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଶଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଯଦିଓ, ପ୍ରଥମ ଓଭରର ନିଜର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ବୈଭବ ଛକା ମାରି ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ବୈଭବ ଦୀପକ ଚହରଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ବଲ୍ଟି ୬ ରନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ଜ୍ୟାକ୍ସ ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ଡିଂ କରି ବଲ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ବଲ୍ରେ କୌଣସି ରନ୍ ମିଳିନଥିଲା। ବୈଭବଙ୍କର ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ସର୍ବମୋଟ ୫୮୩ ରନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।