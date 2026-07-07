ETV Bharat / sports

ଆମେରିକାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ବେଲଜିୟମଠାରୁ ୪-୧ ରେ ହାରି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରୁ ଆଉଟ୍

FIFA 2026: ସହ-ଆୟୋଜକ ଆମେରିକାକୁ ୪-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବେଲଜିୟମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।

FIFA World CUP 2026 USA vs Belgium Result
ଆମେରିକାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 7, 2026 at 10:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

USA vs Belgium: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୧୬ ରେ ବେଲଜିୟମ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସହ-ଆୟୋଜକ ଆମେରିକାକୁ ୪-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ସିଆଟେଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ‘ରେଡ୍ ଡେଭିଲ୍ସ’ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ବେଲଜିୟମ ଏବେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ପେନ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ।

ବେଲଜିୟମ ମ୍ୟାଚର ଆରମ୍ଭ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ କରିଥିଲା ଏବଂ ନବମ ମିନିଟରେ ଚାର୍ଲ୍ସ ଡି କେଟେଲାରେ ଗୋଲ୍ କରି ଦଳକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ୩୧ ତମ ମିନିଟରେ ମଲିକ୍ ଟିଲମ୍ୟାନଙ୍କ ଏକ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ ସହାୟତାରେ ସ୍କୋରକୁ ୧-୧ ରେ ବରାବର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସି ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଡି କେଟେଲାରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ବେଲଜିୟମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫରେ ମଧ୍ୟ ବେଲଜିୟମର ଦବଦବା ବଜାୟ ରହିଥିଲା। ମ୍ୟାଚର ୫୭ ତମ ମିନିଟରେ ହାନ୍ସ ଭାନାକେନ୍ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ କରି ଆମେରିକାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆଶାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍ (୯୦+୩ ମିନିଟ୍) ରେ ରୋମେଲୁ ଲୁକାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ବେଲଜିୟମର ୪-୧ ର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଥିଲେ।

ବେଲଜିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଭରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ନିଜର ବରାବର ଗୋଲ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚରେ ଲୟ ଫେରି ପାଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଏବେ ବେଲଜିୟମର ମୁକାବିଲା ସ୍ପେନ୍ ସହ ହେବ। ଯିଏ ନିଜର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୧୬ ମୁକାବିଲାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ୧-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

ଆମେରିକା ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଫୋଲାରିନ୍ ବାଲୋଗୁନଙ୍କ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ସସପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସେ ନିଜର କୌଣସି ଛାପ ଛାଡ଼ିପାରି ନଥିଲେ। ସୋମବାର ଦିନ ସିଆଟେଲର ଲୁମେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆମେରିକାର ପରାଜୟ ସହିତ ହିଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ତିନୋଟି ଯାକ ଆୟୋଜକ ଦଳର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେରିକା ସମେତ କାନାଡା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସହ-ଆୟୋଜକ ଅଟନ୍ତି। ତିନୋଟି ଯାକ ଦଳ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାନାଡା ମରକ୍କୋଠାରୁ ହାରିଥିବା ବେଳେ ମେକ୍ସିକୋ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସମେତ ଆମେରିକା, ବେଲଜିୟମ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ପେନ୍; କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ରୋନାଲଡୋ

ଚକ୍‌ଖଡ଼ିରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌! ଅଭିନବ କଳାକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଜିନିୟର

ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ଆୟୋଜକ ଦଳ! ମେକ୍ସିକୋକୁ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ

TAGGED:

BELGIUM VS USA
FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
USA VS BELGIUM RESULT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.