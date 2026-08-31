ETV Bharat / sports

୨୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା! ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ହାରି ୟୁଏସ୍ ଓପନରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଜୋକୋଭିଚ୍

୨୪ ଥରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ବିଜେତା ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚ୍ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

US Open 2026 Novak Djokovic
ୟୁଏସ୍ ଓପନରେ ଶେଷ ହେଲା ଜୋକୋଭିଚ୍‌ଙ୍କ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

US Open 2026 Novak Djokovic: ୨୪ ଥରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ବିଜେତା ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚ୍ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଟି ସେଟ୍ ର ଏକ କଠିନ ମୁକାବିଲାରେ ଜୋକୋଭିଚଙ୍କୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମାରିଆନୋ ନାଭୋନେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ଜୋକୋଭିଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ୩୬ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ସେ ୭- ୬ (୫), ୫-୭, ୪-୬, ୬-୨, ୬-୧ ରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ।

ମାରିଆନୋ ନାଭୋନେଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂ ୪୯ ରହିଥିବା ବେଳେ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚ୍ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୋକୋଭିଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ନିଜ ଫିଟ୍‌ନେସ୍‌କୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଯାଇ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସେଟ୍‌କୁ ୬-୪ ରେ ଜିତି ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସେଟ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ ଉଭୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମାରିଆନୋ ନାଭୋନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚତୁର୍ଥ ସେଟ୍‌କୁ ୬-୨ ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ସେଟ୍‌ରେ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚ୍‌ଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରବଳ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଗେମ୍ ପରେ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରୁ ଜୋକୋଭିଚ୍ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଲୁହ ପୋଛୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ।

ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚ୍‌ଙ୍କ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସେ ୨୦୦୬ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ପରଠାରୁ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ହାରି ନଥିଲେ। ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପରାଜୟକୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା।

ସର୍ବିଆର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି। ସିନସିନାଟିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗରମ ଏବଂ ଆଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ତାଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍‌ର ଏହି ଦୀର୍ଘ ମୁକାବିଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜର ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ।

ଅନ୍ୟପଟେ ମାରିଆନୋ ନାଭୋନେଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଏହି ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନର ଟପ୍-୫ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁକାବିଲା ପରେ ନାଭୋନେ ଏହି ବିଜୟକୁ 'ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବା ଭଳି' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ଷ୍ଟାନିସଲାସ୍ ୱାଭ୍ରିଙ୍କା କିମ୍ବା ମାଟିଓ ବେରେଟିନିଙ୍କ ସହ ହୋଇପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୭ଟି ଚୌକା ଓ ୭ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା! ୫୭ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ 'କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍'; ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଟି୨୦ ଲିଗ୍ CM ଟ୍ରଫି

ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ସ୍ପେନ୍‌କୁ ହରାଇ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହେଲା ଜର୍ମାନୀ

TAGGED:

US OPEN 2026
TENNIS
MARIANO NAVONE
ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚ୍
NOVAK DJOKOVIC

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.