ETV Bharat / sports

ବେନ୍ ସେଲଟନଙ୍କୁ ହରାଇ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଲେ ଅଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଜ୍ୱେରେଭ୍

ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ ବିଜେତା ଅଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଜ୍ୱେରେଭ୍‌ଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ସହ ୫.୫ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ (ପ୍ରାୟ ୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା)ର ରେକର୍ଡ ଚେକ୍ ମିଳିଛି।

Alexander Zverev Wins 2026 US Open Final
ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଲେ ଅଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଜ୍ୱେରେଭ୍ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

US Open 2026 Final, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଜ୍ୱେରେଭ୍ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ ର ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଏହି ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଜର୍ମାନ ଖେଳାଳି ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବେନ୍ ସେଲଟନ୍‌ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏକ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାରେ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚାରି ସେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୬-୩, ୭-୬ (୭-୨), ୫-୭, ୬-୨ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ହାରିବା ପରେ ସେଲଟନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପୂରା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ ଟାଇବ୍ରେକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ ସେଲଟନ୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍‌ଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ (ନ୍ୟୁୟର୍କ)ରେ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିବାର ଆଶା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ତଥାପି ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ସେଟ୍‌ରେ ଜ୍ୱେରେଭ୍ ସେଲଟନ୍‌ଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ୟାରିୟରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।

ନ୍ୟୁୟର୍କର ଆର୍ଥର ଆସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ପରେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ସେଲଟନ୍ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଜ୍ୱେରେଭ୍ ଭାବୁକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ଜର୍ମାନ ଖେଳାଳି ଜ୍ୱେରେଭ୍ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ସେ ଚାରି ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଭଳି ଏକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା କହିଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଟେନିସ୍ ଖେଳିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସର ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଥ୍ ଦେଇଥିଲେ।"

ଜ୍ୱେରେଭ୍‌ଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ସହ ମିଳିଲା ପ୍ରାୟ ୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା

ବିଜେତା ଅଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଜ୍ୱେରେଭ୍‌ଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ସହ ୫.୫ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ (ପ୍ରାୟ ୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା)ର ରେକର୍ଡ ଚେକ୍ ମିଳିଛି। ଯାହା ଟେନିସ୍ ଇତିହାସରେ ଯେକୌଣସି ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ ସ୍ଲାମ୍ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଶି ଅଟେ। ନିଜର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେନ୍ ସେଲଟନ୍‌ଙ୍କୁ ରନର୍ସଅପ୍ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ୨.୮ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ (ପ୍ରାୟ ୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା)ର ମୋଟା ଅଙ୍କର ରାଶି ମିଳିଛି।

ନିଜର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଫାଇନାଲରେ ହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ସେଲଟନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାମ୍ପିଅନ୍ କାର୍ଲୋସ ଅଲକାରାଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ଅଭିଯାନ ବଳରେ ସେ ଏଟିପି ର‍୍ୟାଙ୍କିଂରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ALEXANDER ZVEREV WINS US OPEN TITLE
ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ ଚାମ୍ପିଅନ୍
ଜ୍ୱେରେଭ ଜିତିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ
ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ୨୦୨୬
US OPEN 2026 FINAL RESULTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.