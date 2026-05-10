ଆଇପିଏଲରେ ଉର୍ଭିଲ୍ ପଟେଲଙ୍କ ଧମାକା: ମାତ୍ର ୧୩ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରି ଲେଖିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ
Urvil Patel Record: ଉର୍ଭିଲ୍ ପଟେଲ୍ ଆଇପିଏଲରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : May 10, 2026 at 7:00 PM IST
Urvil Patel Fastest Fifty, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୫୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଚେପକରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଉର୍ଭିଲ୍ ପଟେଲ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଚୌକା ଓ ଛକାର ବର୍ଷା କରି ମାତ୍ର ୧୩ ବଲରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଉର୍ଭିଲ୍ ଆଇପିଏଲରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ୩ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଉର୍ଭିଲ୍ ପଟେଲ୍ ଧମାକା କରିଛନ୍ତି। ଉର୍ଭିଲ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆଭେଶ ଖାନଙ୍କ ୩ଟି ବଲରେ କ୍ରମାଗତ ୩ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟକି ନଥିଲେ ଏବଂ ଚୌକା ଓ ଛକାର ବର୍ଷା ଜାରି ରଖି ମାତ୍ର ୧୩ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଉର୍ଭିଲ୍ ନିଜର ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ମଧ୍ୟରେ ୭ଟି ଛକା ଏବଂ ୧ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଉର୍ଭିଲଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି।
🚨JOINT FASTEST 50 in TATA IPL!🚨#UrvilPatel takes Chepauk by a storm as he reaches his half-century in 13 balls! 🙌🤩👏💛#TATAIPL Revenge Week 2026 ➡️ #CSKvLSG | LIVE NOW 👉 https://t.co/niGR0vFDDY pic.twitter.com/7dcVHtROoW— Star Sports (@StarSportsIndia) May 10, 2026
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟର ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୧୩ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଉର୍ଭିଲ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସେଲିବ୍ରେସନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଉର୍ଭିଲ ନିଜ ପକେଟରୁ ଏକ ପର୍ଚ୍ଚି (ଚିଠି) ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା- "This is For you papa..." (ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା...)।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିବା ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ ୨୩ ବଲରେ ୬୫ ରନ କରି ପଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ପାଳି ମଧ୍ୟରେ ସେ ୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୮ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୨୮୨.୬୧ ରହିଥିଲା।
𝙁𝙧𝙤𝙢 𝙐𝙧𝙫𝙞𝙡, 𝙩𝙤 𝙋𝙖𝙥𝙖 💛— Star Sports (@StarSportsIndia) May 10, 2026
He came in, created history, and let the note do the talking 🙌#TATAIPL Revenge Week 2026 ➡️ #CSKvLSG | LIVE NOW 👉 https://t.co/niGR0vFDDY pic.twitter.com/ghfZrD0LP9
ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
- ୧୩ ବଲ୍: ଉର୍ଭିଲ୍ ପଟେଲ୍ ବନାମ LSG (୨୦୨୬)
- ୧୩ ବଲ୍: ଯଶସ୍ୱୀ ବନାମ KKR (୨୦୨୩)
- ୧୪ ବଲ୍: ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ ବନାମ CSK (୨୦୨୫)
- ୧୪ ବଲ୍: ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ବନାମ MI (୨୦୨୨)
- ୧୪ ବଲ୍: କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ୍ ବନାମ DC (୨୦୧୮)
ଉର୍ଭିଲ୍ ପଟେଲ୍ କିଏ?
ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟର। ଯିଏ କି ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସିଏସକେରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ମାତ୍ର ୨୮ ବଲରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଦ୍ରୁତତମ ଟି-୨୦ ଶତକ ହାସଲ କରି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ।