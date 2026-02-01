ETV Bharat / sports

UNION BUDGET 2026: ବଜେଟରେ କ୍ରୀଡାକୁ ଫୋକସ, ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ୍

ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ୍ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।

ବଜେଟରେ କ୍ରୀଡାକୁ ଫୋକସ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 1, 2026 at 6:09 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2026 ଆଗତ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଜେଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡିନି । ବଜେଟ ଅଭିଭାଷଣରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ "ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ" ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସାତରମଣ । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭା ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ "ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।

୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମିଶନ ବିଭିନ୍ନ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଜ କରିବ । ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିବାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୧୭ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଲୋକସଭାରେ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ସମୟରେ, ସୀତାରମଣ କହିଥିଲେ, "କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ର ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭାକୁ ପୋଷଣ କରିବାର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଗକୁ ନେଇ, ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ।"

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମିଶନ ମୌଳିକ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସହଯୋଗରେ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିକାଶ, କ୍ରୀଡ଼ା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସମନ୍ୱୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଲିଗ୍ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ତାଲିମ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶକୁ ସହଜ କରିବ ।"

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୁଲଭ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯାହା ଉପକରଣ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ସାମଗ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉତ୍ପାଦନ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।"

ଭାରତ 2030 ରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବ ଏବଂ 2036 ରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

