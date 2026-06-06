୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ହକି: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଜିତିଲା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ
ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 3-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି ସନ୍ଦୀପା କୁମାରୀ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : June 6, 2026 at 4:58 PM IST
UNDER 18 WOMENS ASIA CUP HOCKEY: ମେ 29ରୁ ଜୁନ୍ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାପାନର କାକାମିଗାହାରାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ହକି ଏସିଆ କପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛି ।
ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 3-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ବିଜୟର ସହ ଶେଷ କରିଛି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି ସନ୍ଦୀପା କୁମାରୀ ଏହି ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ ଦେଇ ଭାରତକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସନ୍ଦୀପା ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ
ସେମିଫାଇନାଲରେ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟଆଉଟରେ ହାରିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରଣନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲା । ମ୍ୟାଚ୍ର ମାତ୍ର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସନ୍ଦୀପା କୁମାରୀ ଏକ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ ଦେଇ ଭାରତକୁ 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୋଲଟି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋରିଆ ଉପରେ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ।
ଅଧିନାୟକ ସ୍ୱିଟି ଏବଂ ନୌଶୀନ ଭାରତକୁ ଏକ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ
ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ଆରମ୍ଭରେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସ୍ୱିଟି କୁଜୁର 16ତମ ମିନିଟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ ଦେଇ ଅଗ୍ରଣୀକୁ 2-0କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ତା'ପରେ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ସ୍କୋରର୍ ନୌଶୀନ ନାଜ୍ 33ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ 3-0କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ତା'ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦଳ କୋରିଆକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ସହଜରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମେତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲା ।
ଏହି ସଫଳତା ସହିତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଂଯୋଗ ରହିଛି
ଏହି ସଫଳତା ସହିତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଂଯୋଗ ରହିଛି । ଠିକ୍ ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 2016ରେ, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଏସିଆ କପରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲା । ସନ୍ଦୀପା କୁମାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସେହି ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ।
ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ମହିଳା ହକି ଦଳର ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର । ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଶ ପାଇଁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାର ଏହି ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାରତୀୟ ହକି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ପଦାଧିକାରୀ
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ମହାସଚିବ ଭୋଳାନାଥ ସିଂହ ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶେଖର ଜେ. ମନୋହରନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବିଜୟ ପରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- U18 Asia Cup: ପ୍ରତି ୩ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍! ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ୨୫-୦ ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହିଳା ହକି ନେସନ୍ସ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ