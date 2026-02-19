ETV Bharat / sports

କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମହୁମାଛିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ; ବରିଷ୍ଠ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆହତ

Bees attack: କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

Bees attack cricket match
ସାଙ୍କେତିକ ଫଟୋ ((AFP Photo))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 19, 2026 at 4:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bees attack: ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅଘଟଣ। କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟି ଉନ୍ନାଓର ଅମ୍ବିକାପୁରମସ୍ଥିତ ରାହୁଲ ସାପ୍ରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଘଟିଛି। ମୃତ ଅମ୍ପାୟାର ହେଉଛନ୍ତି ୬୦ ବର୍ଷୀୟ ମାଣିକ ଗୁପ୍ତା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଜୁନିୟର ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

କେମିତି ଘଟିଲା ଏହି ଅଘଟଣ?

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର 'ପିଚ୍-ବି'ରେ କେ.ସି.ଏ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ୧୩ ବର୍ଷରୁ କମ୍ (U-13) କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାରାମାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ୱାଇ.ଏମ.ସି.ଏ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଆ ମଝିକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହୁମାଛି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ୧୮ତମ ଓଭର ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା।

କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମହୁମାଛିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ (ETV Bharat)

ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିଆରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ଖେଳାଳି

ମହୁମାଛିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ଅଚାନକ ଥିଲା ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। କେହି କେହି ଜୀବନ ବିକଳରେ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଖେଳାଳି ମହୁମାଛିଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ପଡ଼ିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅମ୍ପାୟାର ମାଣିକ ଗୁପ୍ତା ମହୁମାଛିଙ୍କ ଘେରରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ। ଅଗଣିତ ମହୁମାଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିନ୍ଧି ଦେବାରୁ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ।

Bees attack cricket match
ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅମ୍ପାୟାର ମାଣିକ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat)

ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ପରେ କାନପୁରର କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା।

ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିକେଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାଣିକ ଗୁପ୍ତା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କ୍ରିକେଟ ଅମ୍ପାୟାରିଂରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଆଚରଣ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ।

ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜକମାନେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ 'ସୂର୍ଯ୍ୟ'ଙ୍କ ଚମକ; ରୋହିତଙ୍କ ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ

କୋହଲିଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ ଫରହାନ? ଇତିହାସ ରିଚାବାକୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ରନ୍‌ ଦୂରରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଓପନର

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୮ ପାଇଁ ୧୨ଟି ଦଳର ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କଲା ICC, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା ଟିକେଟ୍

TAGGED:

BEES ATTACK
BEE ATTACK DURING CRICKET MATCH
VETERAN UMPIRE MANIK GUPTA
ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ
BEE ATTACK DURING CRICKET MATCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.