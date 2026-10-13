ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଉମେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ବ୍ୟାକ୍, ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେଲେ ୫ ୱିକେଟ୍
Ranji Trophy: ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଉମେଶ ଯାଦବ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬-୨୭ ର ନୂଆ ସିଜିନ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
Published : October 13, 2026 at 11:47 AM IST
Ranji Trophy: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଉମେଶ ଯାଦବ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬-୨୭ ର ନୂଆ ସିଜିନ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଦର୍ଭ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୧୮ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପଞ୍ଜାବ ଦଳର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ ପେସର ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ଆସାମ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ମୁକାବିଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଉମେଶ ଯାଦବ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଗୁରନୁର ବରାଡ଼ଙ୍କ ସହ ନୂଆ ବଲ୍ କରି ଉମେଶ ଯାଦବ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଲାଇନ୍ ଆପଣାଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଉମେଶ ଯାଦବ ୨୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୭୦ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ୧୬ତମ ଥରପାଇଁ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଉମେଶ ଯାଦବ ପ୍ରଥମେ ଆସାମର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ଦାସଙ୍କୁ ୧୧ଟି ବଲ୍ରେ କୌଣସି ରନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଲ୍ଡ କରି ପ୍ରଥମ ଝଟ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜବୀର ସିଂହଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୧ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଉମେଶ ଯାଜବ ମଧ୍ୟ ଲୋଅର୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅମଲାନଜ୍ୟୋତି ଦାସ, ମୁଖ୍ତାର ହୁସେନ ଓ ମୋହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆଉଟ୍ କରି ପେଭିଲିୟନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ସିଧାସଳଖ ବୋଲ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗତି ଏବଂ ସୁଇଂରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ଘଟିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଆସାମର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ୧୧୭ ଓଭରରେ ୩୭୩ ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା।
A fifer for Umesh Yadav on Punjab debut in the #RanjiTrophy 👏 PS: Also his first FC match in two years! https://t.co/Hg4mVO1yLV— Cricbuzz (@cricbuzz) October 12, 2026
୧୨୪ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଥିବା ଉମେଶ ଯାଦବଙ୍କର ବିଦର୍ଭରୁ ଅଲଗା ହେବା ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ନିକଟରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉମେଶ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଘରୋଇ ସର୍କିଟରେ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଦଳର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲି ଯିଏ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବ। ବିଦର୍ଭ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ମତେ କେବଳ କୌଣସି ଛୋଟ ଦଳରୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୁଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଚମତ୍କାର କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ଦଳରୁ ହିଁ ଖେଳିବି।"
ନାଗପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଉମେଶ ଯାଦବ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ବିଦର୍ଭ ପାଇଁ ବିତାଇଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ନିଜର ରେଡ୍ ବଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଦର୍ଭ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସେ ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏକିଲିଜ୍ ଟେଣ୍ଡନର ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବା ପରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ନିଲାମୀରେ ଉମେଶଙ୍କୁ କେହି କିଣି ନଥିଲେ।