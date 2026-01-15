16 Teams, One Dream: ଆଜିଠାରୁ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମ୍ବିଆରେ ଖେଳାଯିବ । ଷଷ୍ଠ ଟାଇଟଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ।
January 15, 2026
16 Teams, One Dream ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁରୁବାର (ଜାନୁଆରୀ 15)ଠାରୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମ୍ବିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ICC 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପର 16ତମ ସଂସ୍କରଣ । ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରେ । 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବୁଲାୱାୟୋରେ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏରେ IST ରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ଅଣ୍ଡର-19 ତାରକାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆରେ ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ICC 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳ ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା । ଆମର ଯୁବ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଦିନ ଧରି କ୍ରିକେଟର କିଛି ବଡ଼ ତାରକାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରବେଶ ପଥ ହୋଇଆସିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ।"
19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଦଳ
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ୍ 16ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାରିଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ କେବଳ ଚାରିଟି ଦଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 12ଟି ଦଳ ସୁପର ସିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ । ଯେଉଁଠାରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁପର ସିକ୍ସ ଗ୍ରୁପରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ ।
ଗ୍ରୁପ୍ ଏ: ଭାରତ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, ବାଂଲାଦେଶ
ଗ୍ରୁପ୍ ବି: ପାକିସ୍ତାନ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜିମ୍ବାୱେ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ
ଗ୍ରୁପ୍ ସି: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ଜାପାନ
ଗ୍ରୁପ୍ ଡି: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ତାଞ୍ଜାନିଆ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ
ଭାରତ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ଭାବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି । ଭାରତ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଛି, ଯିଏ ଚାରି ଥର ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଥର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଛି । ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଜିତିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ U19 ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ଫେଭରାଇଟ୍ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ସେମାନେ ଗତ ପାଞ୍ଚଟି ସଂସ୍କରଣରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିତିଛନ୍ତି । ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, 2024 ସଂସ୍କରଣର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ।
19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଭେନ୍ୟୁ
19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମ୍ବିଆରେ ଖେଳାଯାଉଛି । ଯେଉଁଠାରେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । ଜିମ୍ବାୱେ ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ସମେତ 25ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ । ଯେତେବେଳେ ନାମ୍ବିଆ 16ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ । ନାମ୍ବିଆରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିଣ୍ଡହୋକ୍ର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯଥା: ନାମ୍ବିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଓଭାଲ୍ । ଜିମ୍ବାୱେର ଦୁଇଟି ସହରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯଥା: ହରାରେ ଏବଂ ବୁଲାୱାୟୋ । ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ ଫେବୃଆରୀ 6ରେ ଫାଇନାଲ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ ।
19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ
ଭାରତର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଅଣ୍ଡର -19 ବିଶ୍ୱକପ 2026ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱାର୍କରେ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକର ଟେଲିଭିଜନ କଭରେଜ୍ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଣ୍ଡର -19 ସ୍କ୍ବାଡ୍
ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ(ଅଧିନାୟକ), ଅମ୍ବରିଶ, କନିଷ୍କ ଚୌହାନ, ଡି ଦୀପେଶ, ମହମ୍ମଦ ଅନାନ, ଏରୋନ ଜର୍ଜ, ଅଭିଜ୍ଞାନ କୁଣ୍ଡୁ, କିଶାନ କୁମାର ସିଂ, ବିହନ ମଲହୋତ୍ରା, ଉଦ୍ଧବ ମୋହନ, ହେନିଲ ପଟେଲ, ଖିଲାନ ପଟେଲ, ହରବଂଶ ସିଂ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବେଦୀ ।
