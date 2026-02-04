U19 WORLD CUP: ସେମିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ, ଜାଣନ୍ତୁ, କାହା ସହ ଖେଳିବ ଫାଇନାଲ
IND U19 vs AFG U19 Semifinal: ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ।
Published : February 4, 2026 at 9:15 PM IST
India Beat Afghanistan By 7 Wickets ହରାରେ (ଜିମ୍ବାୱେ): ଆରନ୍ ଜର୍ଜଙ୍କ ଶତକ, ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ U19 ଦଳ ମାତ୍ର 42 ଓଭରରେ 311 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଇତିହାସ ରଚିଛି । ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଥର ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଛି ।
ଆରନ୍ ଜର୍ଜ 104 ବଲ୍ ରେ 15ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ସହିତ 115 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ 59 ବଲ୍ ରେ 62 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର 33 ବଲ୍ ରେ 9ଟି ଚୌକା ଏବଂ 4ଟିି ଛକା ସହିତ ଦ୍ରୁତ 68 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଭାରତ ଏବେ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ, ଯିଏ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 27 ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଫାଇନାଲ୍ ଶୁକ୍ରବାର, ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବରେ ଖେଳାଯିବ ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ମେହବୁବ ଖାନ U19 ବିଶ୍ୱକପ 2026ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 310 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ।
ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଦୁଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ: ଫୈସଲ ସିନୋଜାଦା 93 ବଲ୍ ରୁ 110 ରନ୍ ଏବଂ ଉଜୈରୁଲ୍ଲାହ ନିଆଜାଇ 86 ବଲ୍ ରୁ 101 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 148 ରନ୍ ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯୁବ ଦଳକୁ 310 ରନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ଏହାବାଦ୍ ଉସମାନ ସଦାତ (୩୯), ଖାଲିଦ ଅହମଦଜାଇ (୩୧), ଅଜିଜୁଲ୍ଲାହ ମିଆଖିଲ (୧୨) ଏବଂ ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ (୭) ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ । ଭାରତ ପାଇଁ ଦୀପେଶ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନ ଏବଂ କନିଷ୍କ ଚୌହାନ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ରହିଛି
ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି । ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ଦଳ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଛଅ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ 18 ରନର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ସହିତ ଏହାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 7 ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍-B ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା । ସୁପର ସିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଆୟୋଜକ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୨୮ ରନର ବିଜୟ ସହିତ ଏହାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ତାଞ୍ଜାନିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗ୍ରୁପ୍-D ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ମେହବୁବ ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ସୁପର ସିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଚାରି ୱିକେଟରେ ପରାଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୧୯୧ ରନର ବିଶାଳ ବିଜୟ ସହିତ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା, ଯାହା ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ।
