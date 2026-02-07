"ପଞ୍ଜାବୀ ଗୀତ ବୁଝିପାରୁନି, ଭୋଜପୁରୀ ଲଗାଅ!"...ବିଶ୍ୱବିଜୟ ପରେ ବୈଭବଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
Published : February 7, 2026 at 4:12 PM IST|
Updated : February 7, 2026 at 4:39 PM IST
Vaibhav Suryavanshi Dance Video: କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ ବ୍ୟାଟିଂରେ କମାଲ କରିବା ପରେ ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋରରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯୁବ ସେନସେସନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ଭାରତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଟିମ୍ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବୈଭବ ଜୋରଦାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।
ଭୋଜପୁରୀ ଗୀତରେ ବୈଭବଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ
ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ବିଜୟର ଖୁସି ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ଖେଳାଳି ନାଚିବାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ଏକ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖାଇ ମାହୋଲ୍ ଜମାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି- "ପଞ୍ଜାବୀ ଗୀତ ବୁଝିପାରୁନି, ଏବେ ଭୋଜପୁରୀ ଗୀତ ଲଗାଅ!" ଏହା ପରେ ପୂରା ଟିମ୍ ବୈଭବଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜବରଦସ୍ତ ଭୋଜପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏହି ଦେଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।
Ek Bihari, sab pe bhaari 🔥😂 pic.twitter.com/h3gu8nA8yI— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) February 6, 2026
ଫାଇନାଲରେ ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ବୈଭବ
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବୈଭବ କେବଳ ନାଚରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟାଟିଂରେ ବି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ସେ ମାତ୍ର ୮୦ଟି ବଲ୍ରୁ ୧୭୫ ରନର ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ୧୫ଟି ଚୌକା ଓ ୧୫ଟି ବିଶାଳ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୪୧୧ ରନ୍ କରିଲା ଓ ଏହାର ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ୩୧୧ ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
କ'ଣ ଥିଲା ବୈଭବଙ୍କ ରଣନୀତି?
ନିଜର ଏହି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ବୈଭବ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସକାଳ ୪ଟାରୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶତକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରି କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଖେଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ। ମୁଁ ସେଇଆ କଲି ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିଲି।"
ବୈଭବ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଜୟ ପଛରେ ଗତ ୮-୯ ମାସର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉଭୟ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଏବଂ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ' ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ବୈଭବଙ୍କ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜୀବନରେ ଥରୁଟିଏ ହିଁ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେଣୁ ଏହି ଟ୍ରଫି ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ହୋଇ ରହିବ।