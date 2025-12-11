19 ବର୍ଷରୁ କମ କୁଚ ବିହାର ଟ୍ରଫି; ଡ୍ରାଇଭର୍ ସିଟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡିଶା ବୋଲରଙ୍କୁ ଧୋଇଲେ ଜୁନିଅର୍ ଦ୍ରାବିଡ
ଓଡିଶା ବିପକ୍ଷରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟିମର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଟିମର କ୍ୟାପଟେନ୍ ତଥା ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ନଟ୍ ଆଉଟ ଥିବା ବେଳେ ଓପନର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ।
Published : December 11, 2025 at 10:43 AM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା 19 ବର୍ଷରୁ କମ କୁଚ୍ ବିହାର କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଗୁଆ । କ୍ରିକେଟର ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଓପନରଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ । ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଖେଳ ଖେଳି 170 ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳ 3 ଓ୍ୱିକେଟରେ 412 ରନ ସ୍କୋର କରି 242 ରନର ଲିଡ ନେଇଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆୟୋଜିତ 19 ବର୍ଷରୁ କମ କୁଚ୍ ବିହାର କ୍ରିକେଟ ଟ୍ରଫିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ବିପକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳ ମଜବୁତ୍ ସ୍ଥିତିରେ । ପ୍ରଥମ ଇନିଙ୍ଗସରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ 170 ରନରେ ଅଳଆଉଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିପକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳ ତିନି ୱିକେଟ ବଦଳରେ 412 ରନ ସ୍କୋର କରିଛି । ଓପନର ଧ୍ରୁବ କିଷ୍ଣନଙ୍କ ଶତକ ଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ମନିକାନ୍ତ ଶିବାନନ୍ଦ 227 ରନ ଓ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅ ତଥା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟିମ୍ ଅଧିନାୟକ ଅନଭୟ ଦ୍ରାବିଡ 62 ରନରେ ନାଟଆଉଟ୍ ରହି ଦଳକୁ ମଜବୁତ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 9 ତାରିଖରୁ ଚାଲିଛି 19 ବର୍ଷରୁ କମ କୁଚ ବିହାର କ୍ରିକେଟ ଟ୍ରଫି । ବିସିସିଆଇ ଓ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଏସୋସିଏସନ ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ ଚାରି ଦିନିଆ ଏହି ଟ୍ରଫିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଆମନା ସାମନା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଟସ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ତେବେ ଓପନର ଅଭିରୁପ୍ ଦାସ ସର୍ବାଧିକ 109 ବଳ ଖେଳି 39 ରନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ କମାଲ କରିପାରିନଥିଲେ । ଫଳରେ ଓଡିଶା ଟିମ୍ ମାତ୍ର 170 ରନ କରି ପାରି ଥିଲା । ଆଦିତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରୟ 31 ରନ, ସୟଦ ତୈଫୁଲ୍ ଅହମ୍ମଦ 20, ପିୟୂସ ରଞ୍ଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ 12 , ସିବୁନ୍ ନନ୍ଦ 12 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ 3 ବ୍ୟାଟର ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ତେବେ 3 ବ୍ୟାଟର ଖାତା ଖୋଲି ପାରିନଥିଲେ ।
ସେପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ସତ୍ ପ୍ରଭାକର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି 18.4 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 35 ରନ ଦେଇ 5ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଇସା ପୁଥିଗେ 18 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 51 ରନ ଦେଇ ତିନି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
ସେପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଓପନର ଧ୍ରୁବ କ୍ରିଷ୍ଣନ 193 ବଳ ଖେଳି 105 ରନ କରି ପ୍ରୀୟାନ୍ସୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବଳରେ ବୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଆସିଥିବା ମନିକାନ୍ତ ଶିବାନନ୍ଦ 307 ବଳ ଖେଳି 227 ରନ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ସେ 7 ଟି ଛକ୍କା ଓ 20 ଟି ଚୌକା ମାରି ଥିଲେ । ସେହିପରି ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅ ତଥା କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଅନଭୟ ଦ୍ରାବିଡ ସେକେଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଆସି 62 ରନ କରି ନଟ ଆଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି ।
ଆଜି 3ୟ ଦିନରେ ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟିମ୍ 463 ରନ ସ୍କୋର କରିଛି 6 ଓ୍ବିକେଟ ବିନିମୟରେ । ଅନଭୟ ଦ୍ରାବିଡ 82 ରନ ସ୍କୋର କରି ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ 293 ରନର ଲିଡ୍ ନେଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର