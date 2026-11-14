ETV Bharat / sports

U19 ASIA CUP FINAL: ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିଲା ଭାରତ: ଶେଷ ବଲରେ ମୋହିତ ଉଲଭାଙ୍କ ବିଜୟୀ ବାଉଣ୍ଡାରୀ

୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି ।

U19 ASIA CUP FINAL: ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିଲା ଭାରତ: ଶେଷ ବଲରେ ବିଜୟୀ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ମାରିଲେ ମୋହିତ ଉଲଭା
U19 ASIA CUP FINAL: ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିଲା ଭାରତ: ଶେଷ ବଲରେ ବିଜୟୀ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ମାରିଲେ ମୋହିତ ଉଲଭା (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 14, 2026 at 7:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

INDIA U19 ASIA CUP CHAMPION: ଅଲ୍ ଆମେରାତ୍: ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି । ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ ୩୩୭ ରନ୍ କରିଥିଲା । ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୫୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ ୩୩୯ ରନ୍ କରି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି ।

ଭାରତ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ରେକର୍ଡ ନବମ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି । ୩୩୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତ ୮ ୱିକେଟରେ ୨୫୨ ରନ କରି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନାଲ ଚୌହାନ (୪୭) ଏବଂ ମୋହିତ ଉଲଭା (୪୯ ଅପରାଜିତ) ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

TAGGED:

INDIA U19 ASIA CUP CHAMPION
UNDER 19 ASIA CUP FINAL
IND VS PAK U19 ASIA CUP FINAL
ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ U୧୯ ଫାଇନାଲ୍
୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.