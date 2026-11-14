U19 ASIA CUP FINAL: ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିଲା ଭାରତ: ଶେଷ ବଲରେ ମୋହିତ ଉଲଭାଙ୍କ ବିଜୟୀ ବାଉଣ୍ଡାରୀ
୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି ।
Published : November 14, 2026 at 7:06 PM IST
INDIA U19 ASIA CUP CHAMPION: ଅଲ୍ ଆମେରାତ୍: ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି । ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ ୩୩୭ ରନ୍ କରିଥିଲା । ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୫୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ ୩୩୯ ରନ୍ କରି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି ।
Take a bow, Mohit Ulva! 🫡🙌 The celebrations begin after a victory for the ages 🥳 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna #MensU19AsiaCup https://t.co/jjCB1u8pKQ— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
ଭାରତ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ରେକର୍ଡ ନବମ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି । ୩୩୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତ ୮ ୱିକେଟରେ ୨୫୨ ରନ କରି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନାଲ ଚୌହାନ (୪୭) ଏବଂ ମୋହିତ ଉଲଭା (୪୯ ଅପରାଜିତ) ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶେଷ ବଲ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝗦 🏆 An absolutely incredible run chase in the Final gives India U19 the #MensU19AsiaCup 2026 title 🇮🇳 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna https://t.co/BYh3iNO18o— BCCI (@BCCI) November 14, 2026