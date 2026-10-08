ACC ଜାରି କଲା ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍; ଏହି ଦିନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ
ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ସୂଚୀ ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତା ୫ ନଭେମ୍ବରରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ...
Published : October 8, 2026 at 5:24 PM IST
U19 Asia Cup 2026 Schedule: ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଚଳିତ ଥର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓମାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିରେ ୮ଟି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି, ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପରସ୍ପର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ଏହି ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଲେସିଆ, ୟୁଏଇ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ନେପାଳ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ସୂଚୀ:
- ୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ମାଲେସିଆ, ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
- ୬ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬: ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ୟୁଏଇ, ଭାରତ ବନାମ ନେପାଳ
- ୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନାମ ମାଲେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ
- ୮ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬: ୟୁଏଇ ବନାମ ନେପାଳ, ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ
- ୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬: ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ମାଲେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
- ୧୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬: ଭାରତ ବନାମ ୟୁଏଇ, ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ନେପାଳ
- ସେମିଫାଇନାଲ୍ (୧୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬): A1 ବନାମ B2, B1 ବନାମ A2
- ଫାଇନାଲ୍ (୧୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬)
ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍ରେ କିପରି ରହିଛି ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ କିନ୍ତୁ ଗତ ଥର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୫ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ୫୦ ଓଭରରେ ୩୪୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୫୬ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ୧୯୧ ରନ୍ରେ ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଟ୍ରଫି ଜିତିନେଇଥିଲା।
𝐎𝐦𝐚𝐧 𝐢𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐬𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐰𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐀𝐬𝐢𝐚’𝐬 𝐛𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 🇴🇲 The #DPWorldMensU19AsiaCup2026 gets underway on November 5 ~ with the continent’s top U19 sides set to battle it out for the title 🏆 #ACC https://t.co/tol77z81yK— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 8, 2026
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍ର କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ଫାଇନାଲ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇସାରିଛି। ଭାରତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୧ରେ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୧୮, ୨୦୧୯ ଓ ୨୦୨୧ରେ କ୍ରମାଗତ ତିନିଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ୭ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛି।
ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଇତିହାସ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ୍ ଦମଦାର ରହିଛି। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଟେ। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ୧୯୧ ରନ୍ର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଓମାନରେ ନିଜ ଟାଇଟଲ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଯେଉଁଠାରେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ଏହି ଦଳର ସାମ୍ନା ଭାରତ ସହିତ ହେବ।