ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କେଟର, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡିଲେ କୋଚ୍
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଯୁବ ସ୍କେଟର୍ ମନୋନୀତ ।
Published : February 12, 2026 at 5:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କେଟର l ଆଗକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ମିଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ l ନିକଟରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ସିଲେକ୍ସନରେ ଉଭୟେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପାଇଁ ଥିବା କ୍ୱାଲିଫାଏ ମାର୍କ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏହି ଟିକେଟ l ଏପଟେ ଦୁଇ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ କୋଚ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସରକାରୀ ସହୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆମ ପାଖରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି । ତେବେ ଦୁଇ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା କହିଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିବା ।
ଏହି ଦୁଇ ଯୁବ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦୁଷି ମହାରଣା ଏବଂ ଆର ସୁବାଦା l ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭଳି ଏକ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ l ସ୍କେଟିଙ୍ଗର ଭିତ୍ତିଭୂମି ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସ୍କେଟର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ସ୍କେଟିଂ କୋଚ ବିଶ୍ୱଜିତ ସ୍ୱାଇଁ l
ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ କୋଚ୍ ବିଶ୍ଵଜିତଙ୍କ ମତରେ ସୁବାଦା ଏବଂ ବିଦୁଷୀ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ମୋ ପାଖେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି l ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏମାନେ ବହୁ ମେଡାଲ ଆଣିଛନ୍ତି l କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଆର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ଖେଳିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି l ହେଲେ ଓଡିଶାରେ ସ୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଅଛି l ଆମକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ବହୁ ଖେଳାଳି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ l
କୋଚ୍ ବିଶ୍ଵଜିତ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କଲେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବୁ l ଏଠରେ ଏକାମ୍ର ସ୍କେଟିଂରେ 29 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ l ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଜଣ ମେଡାଲ ଆଣିଛନ୍ତି l କିନ୍ତୁ ଏଥିର ଦୁଇ ଜଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖେଳିବା ଯିବେ l"
ଯୁବ ସ୍କେଟିଂ ଖେଳାଳି ଆର ସୁବାଦା କହିଛନ୍ତି, "ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବି l ସେ ମଦର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି l ତାଙ୍କ ବାପା ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ମା ଗୃହିଣୀ l ସେ ପାଠ ପଢା ସହିତ ସ୍କେଟିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି l ଏକାମ୍ର ସ୍କେଟିଂରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି l ଏକାମ୍ର ସ୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛନ୍ତି l ଏତେ ଛୋଟ ହୋଇ ସେ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛି l"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଚଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି l ତାମିଲନାଡୁ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ l ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେଟ ମିଳିଲା l ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି l
ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟଜଣେ ଖେଳାଳି ବିଦୁଷୀ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହି ଖେଳରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି l ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ l ଯଦି ଆମକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳେ ଆଗକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବୁ l"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର