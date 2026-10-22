ଅଧା ରହିଗଲା ଦଶହରା ବୁଲା! ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍
କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନଖରା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 22, 2026 at 3:16 PM IST
କଟକ: ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବ କ୍ରିଡ଼ାବିତଙ୍କ ଜୀବନ। କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୬ ନମ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନଖରା ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦିବଂଗତ ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅତାବିରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମଳୟ ବାରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭବାନିପାଟଣାର ଜୟରାମ ଦଣ୍ଡପତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଜଗତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର (୨୨ ଅକ୍ଟୋବର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦:୩୦ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଉଭୟ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଟକର ଏସ୍.ସି.ବି. ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଜୟରାମ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଦ୍ରୁତତମ ଅଣ୍ଡର-୨୩ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ଭାବେ ଉଭା ହେଉଥିବାବେଳେ, ମଳୟ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ୪୦୦ ମିଟର ଧାବକ ଥିଲେ। ଏହି ଉଭୟ ଆଥଲେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହାଇ-ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ।
Deeply saddened by the tragic demise of athletes Mrutyam Jayaram Dondapati and Malaya Barik in a road accident. Their untimely passing is a profound loss to Odisha’s sporting fraternity. My heartfelt condolences to their bereaved families. May Mahaprabhu Shri Jagannath grant them strength in this difficult time and eternal peace to the departed souls.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 22, 2026
ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ୍ସ (X) ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଥଲେଟ୍ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜୟରାମ ଦୋନ୍ଦାପାଟି ଓ ମଳୟ ବାରିକଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅସମୟ ବିୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି।"
ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି।"
ଏହାସମେତ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଦଣ୍ଡପତି ଜୟରାମ ଓ ମଳୟ ବାରିକଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିୟୋଗ ଖବର ମତେ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଜନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ଶାନ୍ତି।"
ଗତକାଲି ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଦଣ୍ଡପତି ଜୟରାମ ଓ ମଳୟ ବାରିକଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିୟୋଗ ଖବର ମତେ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଜନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଓଁ ଶାନ୍ତି 🙏— Suryabanshi Suraj (@suryabanshibjp) October 22, 2026
ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବ କ୍ରିଡ଼ାବିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଜଗତରେ ଏକ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ସମେତ କୋଚ୍, ସହଯୋଗୀ ଆଥଲେଟ୍ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅକାଳରେ ବିରାମଚିହ୍ନ ପକାଇ ଦେଇଛି।