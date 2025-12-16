କିଛି ସମୟ ପରେ IPL ମିନି ଅକ୍ସନ: ନିଲାମ ତାଲିକାରେ 2 ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି
ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଓ ସ୍ବସ୍ତିକ ସାମଲ । ଉଭୟଙ୍କ ବେସ ପ୍ରାଇସ ରହିଛି 30 ଲକ୍ଷ ।
December 16, 2025
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ 19 ତମ ସିଜିନ ପାଇଁ ଆଜି ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମିନି ଅକ୍ସନ । କେଉଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣୁଛି ଓ କିଏ ବାଦ୍ ପଡୁଛି ତାଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ଆଇପିଏଲ ନିଲାମ ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି 2 ଓଡ଼ିଆ । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଓ ସ୍ବସ୍ତିକ ସାମଲ । ଉଭୟଙ୍କ ବେସ ପ୍ରାଇସ ରହିଛି 30 ଲକ୍ଷ ।
ଆଇପିଏଲ 2026 ନିଲାମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 350 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରେ 19 ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଯୋଡା ଯିବାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 369କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଗୁଡିକ ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଲାମରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ନିଲାମ ତାଲିକାରେ 244 ଜଣଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଭାରତୀୟ ଓ 14 ଜଣ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି ।ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ଭେଙ୍କଟସ ଆୟର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି ।
କାହା ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ବଜେଟ?
ମିନି ନିଲାମି ପାଇଁ 10 ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ପାଖରେ 237.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 77ଟି ସ୍ଲଟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ ପାଖରେ ସର୍ବାଧିକ 64.3 କୋଟି ରହିଛି(13 ସ୍ଲଟ)
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ- 43.4 କୋଟି (9 ସ୍ଲଟ)
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବଦ-25.5 କୋଟି (10 ସ୍ଲଟ)
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟ୍ସ-22.95 କୋଟି(6 ସ୍ଲଟ)
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ-21.8 କୋଟି(8 ସ୍ଲଟ)
ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ-16.4 କୋଟି(8 ସ୍ଲଟ)
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ-16.5 କୋଟି(9 ସ୍ଲଟ)
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ-12.9 କୋଟି(5 ସ୍ଲଟ)
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ-11.5 କୋଟି(4 ସ୍ଲଟ)
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ-2.75 କୋଟି(5 ସ୍ଲଟ)
ଆବୁଧାବିରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ 2ଟା 30 ସମୟରେ ନିଲାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ନେଟଓ୍ବାର୍କରେ ଉବଲବ୍ଧ ରହିବ । ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଆପ ଏବଂ ଓ୍ବେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ।
