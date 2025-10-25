ETV Bharat / sports

2 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା କ୍ରିକେରଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ, ଯୁବକ ଗିରଫ

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ ଏମଆଇଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

Australian Women Cricketers Molested In Indore
Australian Women Cricketers Molested In Indore (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 25, 2025 at 3:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଇନ୍ଦୋର: ବିଦେଶୀ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ । ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଖେଳିବାକୁ ଇନ୍ଦୋରରେ ଥିବା 2 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ ଏମଆଇଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ମହିଳା ବିଶ୍ବକପରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ହୋଲକାର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ ରହିଛି ।

କାଫେ ଯିବା ବେଳେ ଅସଦାଚରଣ କଲେ ଯୁବକ:

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଦୁଇ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେହିଠାରୁ ଏକ କାଫେକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖଜରାନ ରୋଡରେ ଜଣେ ବାଇକ ଆରୋହୀ ଆସି ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଭୟ ଦଳର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡାନି ସିମ୍ସଙ୍କୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସିମ୍ସ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍‌ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଓ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇଥିଲେ ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ:

ଏମଆଇଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଡାନି ସିମ୍ସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖଜରାନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର ଆକିଲ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ରାଜେଶ ଦଣ୍ଡୋତିଆ କହିଛନ୍ତି, " ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିରେ ଭାରତ; ପ୍ରତୀକା ଏବଂ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ

TAGGED:

ICC WOMEN WORLD CUP
WOMEN CRICKETER MOLESTED
MOLESTATION IN INDORE
AUSTRALIAN WOMEN CRICKET TEAM
AUSTRALIAN CRICKETER MOLESTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.