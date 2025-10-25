2 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା କ୍ରିକେରଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ, ଯୁବକ ଗିରଫ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ ଏମଆଇଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
Published : October 25, 2025 at 3:37 PM IST
ଇନ୍ଦୋର: ବିଦେଶୀ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ । ବିଶ୍ବକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଇନ୍ଦୋରରେ ଥିବା 2 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ ଏମଆଇଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ମହିଳା ବିଶ୍ବକପରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ହୋଲକାର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ ରହିଛି ।
କାଫେ ଯିବା ବେଳେ ଅସଦାଚରଣ କଲେ ଯୁବକ:
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଦୁଇ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେହିଠାରୁ ଏକ କାଫେକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖଜରାନ ରୋଡରେ ଜଣେ ବାଇକ ଆରୋହୀ ଆସି ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଭୟ ଦଳର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡାନି ସିମ୍ସଙ୍କୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସିମ୍ସ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଓ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ:
ଏମଆଇଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଡାନି ସିମ୍ସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖଜରାନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର ଆକିଲ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ରାଜେଶ ଦଣ୍ଡୋତିଆ କହିଛନ୍ତି, " ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିରେ ଭାରତ; ପ୍ରତୀକା ଏବଂ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ