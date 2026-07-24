ETV Bharat / sports

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ନାଡା ଦ୍ୱାରା ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଜୁଡୋ ଷ୍ଟାର୍ ତୁଳିକା ମାନ

ବର୍ମିଂହାମ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ କ୍ରୀଡ଼ାର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଜୁଡୋକା ତୁଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ ସଂସ୍ଥା (NADA) ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।

Tulika Maan Suspended
ନାଡା ଦ୍ୱାରା ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଜୁଡୋ ଷ୍ଟାର୍ ତୁଳିକା ମାନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tulika Maan Suspended: ବର୍ମିଂହାମ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ କ୍ରୀଡ଼ାର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଜୁଡୋକା ତୁଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ ସଂସ୍ଥା (NADA) ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ବିଗତ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଥର ନିଜର ସ୍ଥାନ ବା ଠିକଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ନ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଗ୍ଲାସଗୋ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁଳିକା ମାନ ୨୦୨୨ ବର୍ମିଂହାମ କ୍ରୀଡ଼ାରେ +୭୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ଲାସଗୋରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦାବିଦାର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ।

ଏହି ନିଲମ୍ବନ ଯୋଗୁଁ ୨୭ ବର୍ଷୀୟା ହେଭିୱେଟ୍ ଜୁଡୋକା ତୁଳିକା ମାନ ଗ୍ଲାସଗୋରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୦୨୬ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜୁଡୋ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜୁଡୋ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ୩୧ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳିମାନେ ୨୭ ଜୁଲାଇରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ।

ତୁଳିକା ମାନ ବର୍ମିଂହାମ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ବିଗତ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଥର ନିଜର ସ୍ଥାନ ବା ଠିକଣା ସୂଚନା ନ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ନାଡା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମାନ ୨୦୨୨ ଗେମ୍ସରେ ୭୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ଲାସଗୋରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଦକ ଜିତିବାର ଆଶା ରହିଥିଲା।

ଜଣେ ଜୁଡୋ କୋଚ୍ ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଥର ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନାଡା ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ।" ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ଅରୁଣ କୁମାର (୭୩ କିଲୋଗ୍ରାମ)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।

ଭାରତୀୟ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ୨୭ ବର୍ଷୀୟା ତୁଳିକା ବିଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ ଜୁଡୋର ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କମ୍ ବୟସରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅମୃତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଳିତପାଳିତ ହୋଇଥିବା ତୁଳିକା ୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫୁଟବଲ୍ ଛାଡ଼ି ଜୁଡୋକୁ ବାଛିଥିଲେ। କୋଚ୍ ଯଶପାଲ ସୋଲଙ୍କିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସେ ଜୁଡୋରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ୨୦୨୨ରେ ବର୍ମିଂହାମରେ ଆୟୋଜିତ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ୭୮ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି କରିବାରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆଣ୍ଠୁର ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାରିସ୍ ଓଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ କ୍ରିକେଟ୍ ସୂଚୀ ଜାରି: କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍

ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟର; ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ସଚିନ, ଗିଲ୍ ଓ ରାଇନା

TAGGED:

TULIKA MAAN SUSPENDED
CWG 2026
NADA
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ
NADA SUSPENSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.