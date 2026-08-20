ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ୍ରିସା-ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି
ତ୍ରିସା ଜଲି ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ମହିଳା ଡବଲ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
Published : August 20, 2026 at 3:28 PM IST
BWF World Championships 2026: ତ୍ରିସା ଜଲି ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ମହିଳା ଡବଲ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜାପାନର ସପ୍ତମ ସୀଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ରିନ୍ ଇଭାନାଗା ଏବଂ କି ନାକାନିଶିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଏହି ଯୋଡ଼ି ଏକତରଫା ମୁକାବିଲାରେ ବିଶ୍ୱର ୭ ନମ୍ବର ଯୋଡ଼ି ରିନ୍ ଏବଂ ନାକାନିଶିଙ୍କୁ ୨୧-୧୬, ୨୧-୧୨ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ନିକଟରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ତ୍ରିସା ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହି ମୁକାବିଲା ୪୪ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ୨୦୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୩ ରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନ୍ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ଜାପାନର ଯୋଡ଼ି ଗତ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।
A breakthrough on the biggest stage. 🇮🇳🔥— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) August 20, 2026
Treesa Jolly and Gayatri Gopichand Pullela defeat seventh seeds Rin Iwanaga and Kie Nakanishi 21–16, 21–12 to reach their first-ever #BWFWorldChampionships quarter-final.#NewDelhi2026 pic.twitter.com/hAedDvt7A1
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ତ୍ରିସାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଗଣ୍ଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଏହି ଯୋଡ଼ି କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ଏମାନେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ଜିତିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଡ଼ି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି।
Delhi: Treesa Jolly and Gayatri Gopichand of India spoke to the media after their third-round win at the BWF World Championships pic.twitter.com/p5hgXIJXGZ— IANS (@ians_india) August 20, 2026
ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା ଝାଙ୍ଗ୍ ଶୁଜିନ୍ ଏବଂ ଜିଆ ଇଫାନ୍ଙ୍କ ସହ ହେବ। ୨୯ ବର୍ଷୀୟା ଜିଆ ଇଫାନ୍ଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଚାରିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ରହିଛି। ସେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଦାର ଚେନ୍ କିଙ୍ଗ୍ଚେନ୍ ଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଚେନ୍ ଅବସର ନେଇଯିବା ପରେ ଜିଆ ଇଫାନ୍, ଝାଙ୍ଗ୍ ଶୁଜିନ୍ଙ୍କୁ ନିଜର ନୂଆ ଯୋଡ଼ିଦାର ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସୀଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଚାଇନିଜ୍ ଯୋଡ଼ି ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ମୁକାବିଲାରେ ତାଇୱାନର ହ୍ସିଏହ ପେଇ-ଶାନ୍ ଏବଂ ହଙ୍ଗ୍ ଏନ୍-ତ୍ଜୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।