ଓଡି଼ଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବଡି ବିଲଡିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିୟମ କ୍ଲାସିକ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 7 ଓ 8 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେବ l ଭାଗ ନେବେ 150 ଜଣ ବଡି ବିଲ୍ଡର ।
Published : January 19, 2026 at 10:20 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଡି ବିଲ୍ଡର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଡିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରୀୟ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା । ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିୟମ କ୍ଲାସିକ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 7 ଓ 8 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେବ l ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିକଳ୍ପନାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେବ l ଓଡି଼ଶା ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ବଡି ବିଲ୍ଡର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେଭାଗ ନେବେ l ଦେଶର ବହୁ ନାମୀ ଆଥଲେଟ୍ସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସଫଳ କରିବେ ବୋଲି ଆୟୋଜକ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି l
ଆୟୋଜକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ l ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନେ ଖୁବ କମ୍ ଦେୟରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ। ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଓଡି଼ଶା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖେଳିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ l ତେଣୁ ଆୟୋଜକ ସେହି ସ୍ତରର ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇ ଖେଳି ପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ l
ଆୟୋଜକଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି, "ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିୟମ କ୍ଲାସିକ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏକ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବଡି ବିଲଡିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏହା ଏକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନ୍ୟୁଟ୍ରେସନ । ସାରା ଦେଶରେ ସେମାନେ ବିଜନେସ କରନ୍ତି । ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟିବ୍ୟଟର୍ସ । ଏହି କମ୍ପାନୀ ଆଥଲେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି । ଏହି ଗେମ୍ର ବଜେଟ 20 ଲକ୍ଷ । 22 କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ବିଜେତାଙ୍କୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଅବହେଳିତ ଗମ୍ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ । ବେଙ୍ଗଲ, ଆସାମ, ମଣିପୁର ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସେମତ 8 ରାଜ୍ୟର 150 ଆଥଲେଟ ସାମିଲ ହେବେ । "