କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ମାତ୍ର ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଷ୍ଟାର୍ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ବ୍ରାଣ୍ଡନ କ୍ଲାର୍କ

୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ବ୍ରାଣ୍ଡନ କ୍ଲାର୍କ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଠାରେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।

ବ୍ରାଣ୍ଡନ କ୍ଲାର୍କଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ନିଧନ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 8:37 PM IST

Brandon Clarke Death, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ନିଜର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକାକୁ ହରାଇଛି। ୧୧ ମଇ (ସୋମବାର) ଦିନ ଯୁବ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ବ୍ରାଣ୍ଡନ କ୍ଲାର୍କଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଖେଳାଳି ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଠାରେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଧନର ଆଧିକାରିକ ପୁଷ୍ଟି ଏନବିଏ (NBA) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି।

୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ କ୍ଲାର୍କ

ବାସ୍ତବରେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଦୁନିଆ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳାଳି କ୍ଲାର୍କ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏନବିଏର ମୋଟ୍ ୩୦୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସିଜନ୍‌ରେ ଆଘାତ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କେବଳ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହିଁ ଖେଳିପାରିଥିଲେ। ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁର ଗଣ୍ଠିରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସେ ନିଜ ଲୟରେ ନଥିଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରିନଥିଲେ।

ଟିଏମଜେଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସକୁ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ‘ଡ୍ରଗ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ’ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଓଭରଡୋଜ୍ (ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ) ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମଗ୍ର ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଜଗତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବ୍ରାଣ୍ଡନ କ୍ଲାର୍କ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତ ବର୍ଷର ଏନବିଏ କ୍ୟାରିୟରରେ କେବଳ ମେମ୍ଫିସ୍ ଗ୍ରିଜଲିଜ୍ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ବର୍ଷ ୨୦୧୯ ରେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ୨୧ତମ ନମ୍ବରରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ୨୦୨୦ ରେ ‘ଅଲ୍-ରୁକି ଫାଷ୍ଟ ଟିମ୍’ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସମୁଦାୟ ୩୦୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହାରାହାରି ୧୦.୨ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ୫.୫ ରିବାଉଣ୍ଡ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

କିଏ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡନ କ୍ଲାର୍କ?

ବ୍ରାଣ୍ଡନ କ୍ଲାର୍କଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୯୬ ରେ ଭାଙ୍କୁଭର୍ (ବ୍ରିଟିଶ୍ କଲମ୍ବିଆ, କାନାଡା) ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କାନାଡାରୁ ଆମେରିକା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଖେଳର ଅନୁମାନ ଏହି କଥାରୁ ଲଗାଯାଇପାରେ ଯେ ବର୍ଷ ୨୦୨୦ ରେ ସେ ନିଜ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଜା ମୋରେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ‘ଏନବିଏ ଅଲ୍-ରୁକି’ ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୨୦୨୨ ରେ ସେ ମେମ୍ଫିସ୍ ଗ୍ରିଜଲିଜ୍ ସହ ନିଜର ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।

କ୍ଲାର୍କ ନିଜର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଡେଜର୍ଟ ଭିଷ୍ଟା ହାଇସ୍କୁଲ (୨୦୧୫) ରୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସାନ ହୋଜେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି (୨୦୧୫-୨୦୧୭) ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୬୪.୧୫ ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା)ର ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା।

