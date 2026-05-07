ଆଇପିଏଲ୍ ମଝିରେ ଦୁଃଖଦ ଖବର: ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସହଖେଳାଳି ଅମନପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସହଖେଳାଳି ତଥା ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଅମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଗିଲ୍ଙ୍କର ୩୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି।
Published : May 7, 2026 at 2:09 PM IST
Amanpreet Singh Gill Death, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଅମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଗିଲ୍ଙ୍କର ୩୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ମିଡିୟମ ପେସର ବୋଲର ଥିଲେ। ଅମନପ୍ରୀତ ଭାରତର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଶେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ସମର୍ପିତ ତଥା ନମ୍ର ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ଅମନପ୍ରୀତ ସିଂ ୨୦୦୭ରେ ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବା ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଶେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ୟୁଥ୍ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ୟୁଥ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଲମ୍ବା ଫର୍ମାଟରେ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଥିସାରା ପେରେରାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଥିବା ସେହି ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ଯିଏ ୨୦୦୮ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।"
Shocked and saddened to hear about Amanpreet Gill’s passing. Sending prayers and strength to his family and loved ones. Rest in peace. Om Shanti 🙏— Virat Kohli (@imVkohli) May 7, 2026
ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ୍ସ (X) ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅମନପ୍ରୀତ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଅମନପ୍ରୀତ ଗିଲ୍ଙ୍କ ନିଧନ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।'"
ଅମନପ୍ରୀତ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ଛଅଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ (ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ କିଙ୍ଗସ୍ ଏଲେଭେନ୍ ପଞ୍ଜାବ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ। ଖେଳରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ସିନିୟର ଚୟନ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତାଙ୍କ ନିଧନରେ ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଜାରି କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଛି।
Punjab Cricket Association deeply mourns the sad demise of Amanpreet Singh Gill, former Punjab cricketer and Member, Senior Selection Committee Punjab.— Punjab Cricket Association (@pcacricket) May 6, 2026
He served Punjab cricket with dedication and passion, representing teams including India Under-19s, Kings XI Punjab and Punjab.… pic.twitter.com/tpr0EwEprk
ପଞ୍ଜାବ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କହିଛି, "ଅମନପ୍ରୀତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆଗ୍ରହର ସହ ପଞ୍ଜାବ କ୍ରିକେଟର ସେବା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାରତ ଅଣ୍ଡର-୧୯, ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ଏବଂ କିଙ୍ଗସ୍ ଏଲେଭେନ୍ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇ କହିଛି ଯେ ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।" ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ର ମନିମାଜରା ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ କରାଯିବ।
Deeply saddened to hear about Amanpreet Singh Gill’s passing. Shared the dressing room in our early days, he was a quiet, hardworking cricketer who loved the game. My heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace 🙏🏻 Om Shanti#AmanpreetSinghGill@pcacricket— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) May 6, 2026
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୂର୍ବତନ ସାଥୀ ତଥା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବରାଜ ସିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେଶ ସେୟାର କରି ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ କ୍ରିକେଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯୁବରାଜ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଅମନପ୍ରୀତଙ୍କ ସହ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଶେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ରହିବ। ସେ ଗିଲଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଅମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି।