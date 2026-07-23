1st T20: ବୋଲର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଭାରତ ସାତ ୱିକେଟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ
ପ୍ରଥମ T20ରେ ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି ।
Published : July 23, 2026 at 9:40 PM IST
India outplayed Zimbabwe by seven wickets, ହରାରେ: ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ଓ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏବଂ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧମାକାଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଭାରତ ଗୁରୁବାର ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ସାତ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି ।
ଜିମ୍ବାୱେର ୧୨୬ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଭାରତ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (୫୦ ରନ୍, ୧୯ ବଲ୍, ଚାରି ଛକା, ଚାରି ଚୌକା) ଏବଂ ଇଶାନ କିଷାନ (୩୫ ରନ୍, ୨୪ ବଲ୍, ତିନି ଚୌକା, ଦୁଇଟି ଛକା)ଙ୍କ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ୧୩.୨ ଓଭରରେ ତିନି ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ୧୨୬ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଅପରାଜିତ ୨୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ ।
ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ମୟଙ୍କ ଯାଦବ (୧୮ ରନ୍ରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍) ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ (୧୯ ରନ୍ରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍)ଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ସାତ ୱିକେଟ୍ରେ ୧୨୫ ରନ୍ରେ ସୀମିତ କରିଥିଲା । ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
୧୪ତମ ଓଭରରେ ଜିମ୍ବାୱେ ୫ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୬୪ ରନ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୱେସ୍ଲି ମାଧେଭେରେ (୩୯ ରନ, ୩୪ ବଲ, ତିନି ଚୌକା, ଗୋଟିଏ ଛକା) ଏବଂ ତାଡିଭାନାଶେ ମାରୁମାନି (୨୭ ଅପରାଜିତ, ୨୦ ବଲ, ଦୁଇଟି ଚୌକା, ଗୋଟିଏ ଛକା) ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୫୮ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି, ଦଳକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାରତକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ରିଚାର୍ଡ ନଗାରାଭାଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଛକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ।
ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନି (୨/୨୬) ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୦୧)ଙ୍କୁ ବ୍ରାଡ୍ ଇଭାନ୍ସଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ । ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଇଭାନ୍ସଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଓଭରରେ ମୁଜାରାବାନିଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରି ଭାରତର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
1st T20I. India Won by 7 Wickets https://t.co/NKa0znQQ3H #TeamIndia #ZIMvIND #1stT20I— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
କିଶାନ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ନ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ନ୍ୟାମହୁରିଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ତିନିଟି ଚୌକା ମାରି ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ ୬୬ ରନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୧୮ ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ନଗାରାଭାଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ମାରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ । ତଥାପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ରେ ସେ ଡିପ୍ ଥାର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ରେ କରନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ ।
ଅଧିନାୟକ ଆୟର, ନଗାରାଭାଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଚୌକା ମାରି ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଇଭାନ୍ସଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଏକ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ । କିଶାନ୍ ମଧ୍ୟ ଇଭାନ୍ସଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଏକ ଛକା ମାରିଥିଲେ । ଆୟର ୧୧ତମ ଓଭରରେ ନ୍ୟାମହୁରିଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଚୌକା ମାରି ଦଳକୁ ୧୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରାଇଥିଲେ । ମୁଜାରାବାନି ଇଶାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆୟର, ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦଳ ପାଇଁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ।
ପୂର୍ବରୁ, ଆୟର ଟସ୍ ଜିତି ଜିମ୍ବାୱେକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବୋଲରମାନେ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରି ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଆୟୋଜକ ଦଳକୁ ୩ ୱିକେଟ୍ରେ ୨୬ ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ । ମୟଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ବ୍ରାଏନ୍ ବେନେଟ୍ (୦)ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ୱିକେଟ୍କିପର କିଶାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ । ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଅମ୍ପାୟାର ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଦେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ DRS ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା ।
ମୟଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫେରିବା ପରେ ସେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ୧୪୫ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ । ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବେନ୍ କ୍ୟୁରାନ୍ (୧୦) ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଶୋକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଚୌକା ମାରି ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ।
ମୟଙ୍କ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ଡିଅନ୍ ମାୟର୍ସ (୦୬)ଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇ ତୃତୀୟ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ । ଅଧିନାୟକ ସିକନ୍ଦର ରାଜା (୦୪) ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁବେଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ବଦଳ ଖେଳାଳି ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଷ୍ଟମ ଓଭରରେ ଜିମ୍ବାୱେ ୪ ୱିକେଟରେ ୩୨ ରନ୍ କରିଥିଲା । ତା’ପରେ ରିଆନ୍ ବର୍ଲ ଏବଂ ୱେସ୍ଲି ମାଧେଭେରେ ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ବର୍ଲ ୧୧ତମ ଓଭରରେ ଦୁବେଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ଛକା ମାରି ଦଳର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ।
ତଥାପି ବର୍ଲ ଏବଂ ମାଧେଭେରେ ରନ୍ ହାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଚାପରେ, ବର୍ଲ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ବଲରେ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ-ଅନ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀରେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ । ସେ 35 ବଲ୍ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇନିଂସରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ ।
ମାଧେଭେରେ ଅଶୋକଙ୍କ ବଲରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଚୌକା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ବଲରେ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରି ରନ୍ ହାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ମାରୁମଣି ମଧ୍ୟ ଦୁବେଙ୍କ ବଲରେ ଏକ ଛକା ମାରିଥିଲେ । ଜିମ୍ବାୱେର ଶତକ 18ତମ ଓଭରରେ ଆସିଥିଲା । ଇନିଂସର ଶେଷ ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ରନ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଧେଭେରେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IND vs ZIM T20: ଜିଓ-ହଟ୍ଷ୍ଟାର କି ସୋନି-ଲିଭ୍ ନୁହେଁ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IND vs ZIM: ୧୫୦ କିମି ବେଗରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଘାତକ ବୋଲର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଲେ ଡେବ୍ୟୁ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ