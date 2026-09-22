ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବାରେ ଶୀର୍ଷରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଟପ୍-10 ରେ 2 ଭାରତୀୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ଲିଷ୍ଟ
ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ତାଲିକାରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ଅଛି।
Published : September 22, 2026 at 5:20 PM IST
Most Runs in Women's T20I: ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ତାଲିକାରେ ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ଅଛି। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ 37 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସୁଜି ବେଟ୍ସଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ଏହି ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ଟପ୍-10 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ସେହି ଟପ୍-10 ଖାଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି...
1. ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା
ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ମନ୍ଧାନା 2013 ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବମୋଟ 179ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ 171ଟି ପାଳିରେ 31 ହାରାହାରି ଏବଂ 127.48 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହ 4,867 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 2ଟି ଶତକ ଏବଂ 37 ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବାହାରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ 649ଟି ଚୌକା ଏବଂ 107ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
2. ସୁଜି ବେଟ୍ସ
ମହିଳା ଟି20 ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସୁଜି ବେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ସୁଜି ଟି20 ରେ ସମୁଦାୟ 186ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳି 178ଟି ପାଳିରେ 108.60 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 28.83 ହାରାହାରିରେ 4,758 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ 28ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜର ଟି20 କ୍ୟାରିୟରରେ 525ଟି ଚୌକା ଏବଂ 35ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
3. ହରମନପ୍ରୀତ କୌର
ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏହି ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ରହିଛନ୍ତି। ହରମନ ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ 210ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହରମନପ୍ରୀତ 188ଟି ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 110.90 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 29.97 ହାରାହାରିରେ 4,346 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ 18ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜର ଟି20 କ୍ୟାରିୟରରେ 417ଟି ଚୌକା ଏବଂ 92ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
Make way for the top run-getter in Women's T20Is - Smriti Mandhana 🔥🤩 pic.twitter.com/nAeRVxNrst— ICC (@ICC) September 20, 2026
4. ଚମାରୀ ଅଟ୍ଟାପଟ୍ଟୁ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ଚମାରୀ ଅଟ୍ଟାପଟ୍ଟୁ ମହିଳା ଟି20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଟ୍ଟାପଟ୍ଟୁ 173 ମ୍ୟାଚ୍ର 170ଟି ପାଳିରେ 119 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 4,311 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 4ଟି ଶତକ ଏବଂ 16ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବାହାରିଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜର ଟି20 କ୍ୟାରିୟରରେ 563ଟି ଚୌକା ଏବଂ 120ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
5. ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍ଙ୍କ ନାମ ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ତାଲିକାର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସୋଫି 2006 ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ 158ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ 154ଟି ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 28.69 ହାରାହାରି ଏବଂ 123.20 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 3,817 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ 24ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବାହାରିଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜର ଟି20 କ୍ୟାରିୟରରେ 353ଟି ଚୌକା ଏବଂ 134ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
6. ବେଥ୍ ମୁନି
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ବେଥ୍ ମୁନିଙ୍କ ନାମ ଏହି ତାଲିକାର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଛି। ମୁନି ମହିଳା ଟି20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ 2016 ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 125ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ 119ଟି ପାଳିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 41.57 ହାରାହାରି ଏବଂ 125.47 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 3,783 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 2ଟି ଶତକ ଏବଂ 31ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବାହାରିଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜର ଟି20 କ୍ୟାରିୟରରେ 488ଟି ଚୌକା ଏବଂ 20ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
7. ଡାନିଏଲ୍ ୱାଟ୍
ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଡାନିଏଲ୍ ୱାଟ୍ ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ୱାଟ୍ 2010 ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 187ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର 166ଟି ପାଳିରେ 130.50 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 24.47 ହାରାହାରିରେ 3,711 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ 3ଟି ଶତକ ଏବଂ 23ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜର ଟି20 କ୍ୟାରିୟରରେ 461ଟି ଚୌକା ଏବଂ 47ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
8. ଷ୍ଟେଫାନୀ ଟେଲର
ମହିଳା ଟି20 ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ତାଲିକାର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଷ୍ଟେଫାନୀ ଟେଲରଙ୍କ ନାମ ଆସୁଛି। 2007 ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲର 139ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ସମୟରେ 139ଟି ପାଳିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 34.58 ହାରାହାରି ଏବଂ 100.38 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 3,666 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 22ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବାହାରିଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜର ଟି20 କ୍ୟାରିୟରରେ 347ଟି ଚୌକା ଏବଂ 49ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
9. ଈଶା ଓଝା
ମହିଳା T20I କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଈଶା ଓଝାଙ୍କ ନାମ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଈଶା 2018 ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 120ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ 118ଟି ପାଳିରେ 34.18 ହାରାହାରି ଏବଂ 119.06 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 3,453 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ 5ଟି ଶତକ ଏବଂ 14ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 415ଟି ଚୌକା ଏବଂ 59ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
10. ମ୍ୟାଗ୍ ଲେନିଙ୍ଗ୍
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ ଲେନିଙ୍ଗ୍ ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ 10ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଲେନିଙ୍ଗ୍ 2010 ରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ 132ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ 121ଟି ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 116.34 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 36.61 ହାରାହାରିରେ 3,405 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ୟାରିୟରରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 2ଟି ଶତକ ଏବଂ 15ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ସେ 405ଟି ଚୌକା ଏବଂ 47ଟି ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି।