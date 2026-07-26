FIFA Wordlcup: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ଏହା ହେଉଛି ୧୦ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ, ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ!
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସେହି ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେକର୍ଡ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନାଯାଏ...
Published : July 26, 2026 at 3:22 PM IST
FIFA Wordlcup Records: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ କେବଳ ୯୦ ମିନିଟର ମ୍ୟାଚ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମହାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରମାଣ, ଯେଉଁମାନେ ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ବ୍ରାଜିଲର 'ମ୍ୟାଜିକ୍ ମ୍ୟାନ୍' ପେଲେଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ ମେସି ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଗୋଲ୍ ମେସିନ୍ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଯାହା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରି ରଖିବ।
ନିମ୍ନରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସେହି ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେକର୍ଡ ଉପରେ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନାଯାଏ...
୧. ପେଲେ: ୩ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି
ବ୍ରାଜିଲର ମହାନ ଫୁଟବଲର ପେଲେଙ୍କ ନାମରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ଏଭଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ରହିଛି, ଯାହାର ସମକକ୍ଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖେଳାଳି ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ପେଲେ ୧୯୫୮, ୧୯୬୨ ଓ ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ବ୍ରାଜିଲ ସହିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୧୯୫୮ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପେଲେ, ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି।
So we’re using World Cups alone to decide who the GOAT is?— Historic Vids (@historyinmemes) July 24, 2026
Pelé remains the only player in football history to win three FIFA World Cups, lifting the trophy with Brazil in 1958, 1962, and 1970. He captured his first title as a 17-year-old, announcing himself to the world with… pic.twitter.com/Zn8sejOnlH
୨. ଲିଓନେଲ ମେସି: ଗୋଲ୍ଡେନ ବଲ୍ର ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମହାନ ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ ମେସି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦୁଇଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 'ଗୋଲ୍ଡେନ ବଲ୍' ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ଲିଓନେଲ ମେସି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ କରାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା।
୩. କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ: ୬ଟି ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି
ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏଭଳି ଏକ ଅସାଧାରଣ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମରେ ନାହିଁ। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ସେ ୨୦୦୬, ୨୦୧୦, ୨୦୧୪, ୨୦୧୮, ୨୦୨୨ ଓ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ନିଜର ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
Mr World Cup & Mr UCL - The Ultimate Goal Machines..— THE LOCAL STORYTELLER (@thelocalstory1) July 25, 2026
Some players dominate a tournament, while others dominate a competition for years.
🏆 FIFA World Cup: Kylian Mbappé has already become the all-time top scorer in overall goals, knockout goals, and World Cup final goals. His… pic.twitter.com/uRj2dHY6bv
୪. ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱକପ୍: ତିନି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲବ୍
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସରେ କିଛି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ନିଜ ନାମରେ ଏକ ବିରଳ ସଫଳତା ଯୋଡ଼ିପାରିଛନ୍ତି। ଲିଓନେଲ ମେସି, କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋର ଅଭିଜ୍ଞ ଗୋଲକିପର ଗୁଇଲେରମୋ ଓଚୋଆ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲବ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି କଠିନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବା ନିଜେ ଏକ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଅଟେ।
୫. ଦୁଇ ପିଢ଼ି: ପିତାଙ୍କ ପର ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପୁଅଙ୍କ କମାଲ
ନରୱେର ଏର୍ଲିଙ୍ଗ ବ୍ରଟ୍ ହାଲାଣ୍ଡ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ନିଜ ଦେଶ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ନିଜ ପିତା ଅଲ୍ଫ-ଇଙ୍ଗେ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିବା ପରିବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅଲ୍ଫ-ଇଙ୍ଗେ ହାଲାଣ୍ଡ ୧୯୯୪ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନରୱେ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ।
⚽ Fastest Hat-Trick in FIFA World Cup History— TrackingStat (@trackingStat) July 18, 2026
🥇 🇭🇺 László Kiss (Hungary)
📅 15 June 1982
🆚 El Salvador 🇸🇻
⏱️ Completed in just 7 minutes
⚽ Goals scored in the 69th, 72nd, and 76th minutes.
🔥 Hungary won the match 10–1, which remains the biggest victory in FIFA World Cup… pic.twitter.com/3SONu1zfc9
୬. ଲାସ୍ଜଲୋ କିସ୍: ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ହାଟ୍ରିକର ରେକର୍ଡ
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ହାଟ୍ରିକର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରେକର୍ଡ ହଙ୍ଗେରୀର ଲାସ୍ଜଲୋ କିସ୍ଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଲାସ୍ଜଲୋ କିସ୍ ୧୯୮୨ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏଲ୍ ସାଲଭାଡୋର ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ସାତ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। କିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ୬୯ତମ ମିନିଟରୁ ୭୬ତମ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିରଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ।
୭. ଗିଲବର୍ଟୋ ମୋରା ଏବଂ କ୍ରେଗ୍ ଗର୍ଡନ: ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି
ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମେକ୍ସିକୋର ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଗିଲବର୍ଟୋ ମୋରା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ମାତ୍ର ୧୭ ବର୍ଷ ୨୪୦ ଦିନ ବୟସରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଅଭିଜ୍ଞ ଗୋଲକିପର କ୍ରେଗ୍ ଗର୍ଡନ ୪୩ ବର୍ଷ ୧୬୨ ଦିନ ବୟସରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
🇦🇷 Leo Messi at FIFA World Cup:— Mustold (@Dahood4real) July 24, 2026
— Played total 6 tournaments
— Played first final at 27 years old
— Won the cup at 35 years old
— 2 Golden Ball awards winner
— 3/6 final played; percentage 50%
🇪🇸 Lamine Yamal at FIFA World Cup:
— Played only 1 tournament
— Played first… pic.twitter.com/ITS1wSb5uX
୮. କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ: ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରର
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ ଫୁଟବଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ୨୨ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ସ୍କୋରିଂ ରେକର୍ଡରେ ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି।
୯. ଓଲେଗ୍ ସାଲେଙ୍କୋ: ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୫ଟି ଗୋଲ୍
ରୁଷିଆର ଓଲେଗ୍ ସାଲେଙ୍କୋଙ୍କ ନାମରେ ଏପରି ଏକ ରେକର୍ଡ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଭାଙ୍ଗି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ୧୯୯୪ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କାମେରୁନ୍ ବିପକ୍ଷ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଏକକାଳୀନ ୫ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍।
୧୦. ଭିଟୋରିଓ ପୋଜୋ: ଦୁଇଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଏକମାତ୍ର ମ୍ୟାନେଜର
କେବଳ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଟିମ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ମ୍ୟାନେଜରମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଇଟାଲୀର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭିଟୋରିଓ ପୋଜୋ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ଏକମାତ୍ର ମ୍ୟାନେଜର, ଯିଏ ନିଜ ଦଳକୁ ଦୁଇଥର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି (୧୯୩୪ ଏବଂ ୧୯୩୮) ଜିତାଇବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଣନୀତି, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର କୌଶଳକୁ ଆଜିଯାଏଁ କୌଣସି କୋଚ୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି।
ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଭାର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଯାହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ମନାଯାଏ।