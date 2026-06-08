WATCH: ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ଚେସ୍ରେ ହରାଇଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିନେତା ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ସୋମବାର ଦିନ ଚେନ୍ନାଇରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଆର୍. ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି।
Published : June 8, 2026 at 2:59 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 3:06 PM IST
Praggnanandhaa vs CM Vijay: ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିନେତା ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ସୋମବାର ଦିନ ଚେନ୍ନାଇରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଆର୍. ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଚେସ ଖେଳାଳି ଜୁନ୍ ୬ ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନରୱେ ଚେସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।
ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ଅପେକ୍ଷା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ମଜାଦାର ଚେସ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
#WATCH | Chennai | Tamil Nadu CM Vijay meets Indian Grandmaster R Praggnanandhaa and awards him Rs 50 lakh on behalf of the Sports Development Authority of Tamil Nadu after the chess player won the Norway Chess 2026 title.— ANI (@ANI) June 8, 2026
(Source: TNDIPR) pic.twitter.com/Lf4dNgYrEX
ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ବିଜୟ ହଠାତ୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚେସ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ଉଭୟ ଏକ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲ୍ ଚଳାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦା ଏହି ବାଜି ଜିତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟଙ୍କ ଖେଳ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, “ବିଜୟ ସାର୍ ଚେସ୍ ଖେଳନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଆଶା କରିନଥିଲି। ସେ ମୋତେ ବୋର୍ଡ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଖେଳିବାକୁ ବସିଗଲୁ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଲେ। ସେ କେବେ ଚେସ୍ ଖେଳନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳନ୍ତି। ମୁଁ ଜିତିଗଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ଖେଳିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି।”
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜୟଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ‘ଜନ ନାୟକନ୍’ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ। ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମେ ପୋଙ୍ଗଲ୍ ଅବସରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ (ପ୍ରମାଣପତ୍ର) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି।
🇮🇳 PRAGGNANANDHAA IS THE NORWAY CHESS CHAMPION 2026 👏👏👏#NorwayChess— Norway Chess (@NorwayChess) June 5, 2026
📷 Norway Chess / Tor Nilssen & Kjetil V. Tveito pic.twitter.com/cFEQudz2Em
ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ନିକଟରେ ଓସଲୋଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନରୱେ ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡରେ ଜର୍ମାନୀର ଭିନସେଣ୍ଟ କିମରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।