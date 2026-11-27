317 ରନ୍ କରି ବି କାହିଁକି ହାରିଗଲା ଭାରତ? ପରାଜୟର ଅସଲ କାରଣ କହିଲେ ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା
IND A Vs SLA: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ଠାରୁ ପରାଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା ବେଶ୍ ନିରାଶ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତିଲକ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ପରାଜୟର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 27, 2026 at 9:44 AM IST
India A vs Sri Lanka A Semifinal: ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଦଳର ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ 2026ରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର (26 ନଭେମ୍ବର) ଦୋହାର ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପାର୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 8 ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି।
ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ 2013 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଛି। ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ 2026ରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନେପାଳ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭଳି ଦୁର୍ବଳ ଦଳକୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ସହ ମୁକାବିଲା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’କୁ ଏକତରଫା ହରାଇଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’
ଦୋହାର ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପାର୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 317 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଭାରତ ତରଫରୁ ଓପନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (78 ରନ୍, 63 ବଲ୍), ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା (53 ରନ୍, 66 ବଲ୍) ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗରେ ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ (ଅପରାଜିତ 54 ରନ୍, 48 ବଲ୍) ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 40 ରନ୍ର ଦ୍ରୁତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତରଫରୁ ନିପୁନ ଧନଞ୍ଜୟ (2/41), ଜନିଥ ଲିୟାନାଗେ (2/37) ଏବଂ ରବିନ୍ଦୁ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ (2/60) ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ।
Full credit to the Sri Lankan batting unit for the way they chased this down. They were outstanding from start to finish and thoroughly deserve their place in the final #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #SLvIND #ACC https://t.co/8wBSbSt3oh— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 26, 2026
ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଦେଇଥିବା 318 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ମାତ୍ର 41.3 ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଓପନର୍ ଲସିଥ୍ କ୍ରୁସପୁଲେ (116 ରନ୍, 107 ବଲ୍) ଏବଂ ସିନେଥ୍ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ (105 ରନ୍, 70 ବଲ୍) ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 174 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ନିଶାନ ମଦୁଷ୍କା (ଅପରାଜିତ 58) ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ପବନ ରତ୍ନାୟକେ (ଅପରାଜିତ 31) ସହଜରେ ଦଳକୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ତରଫରୁ କେବଳ ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ (1/60) ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା (1/61) ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।
ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା କହିଲେ ପରାଜର କାରଣ
ପରାଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା ବେଶ୍ ନିରାଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ପରାଜୟର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତିଲକ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ, ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ।
🔴MY BOWLERS FAILED TO EXECUTE THE PLAN - TILAK VARMA 🤦 🎙️: After losing the semifinal, Tilak explained India's bowling plans while defending 318 runs. - He said the first 15 overs were very crucial & India wanted to restrict Sri Lanka to around 6 runs per over. They expected the pitch to become slower later in the innings, but unfortunately, the bowlers failed to execute the plan.— Sam (@cricsam02) November 27, 2026
ତିଲକ କହିଛନ୍ତି, “ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳକୁ ଯାଉଛି। ଉଭୟ ଓପନର୍ ଚମତ୍କାର ଖେଳିଲେ। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ବୋଲରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଦିନ ଥିଲା। ମୋତେ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 15 ଓଭର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଭର ପିଛା ଛଅ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ରନ୍ରେ ଅଟକାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପରେ ପିଚ୍ ଟିକେ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ।”
ସେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଆମକୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ 320-330 ପାଖାପାଖି ସ୍କୋର ଭଲ ରହିବ। ତେବେ 20 ଓଭର ପରେ ପିଚ୍ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ 20 ଓଭରରେ ବ୍ୟାଟ୍କୁ ବଲ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଆସୁଥିଲା। ପରେ କିଛି ବଲ୍ ଅଟକି କରି ବ୍ୟାଟ୍କୁ ଆସୁଥିଲା। ଆମେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ପରେ ଭଲ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ ୟୁନିଟ୍କୁ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ବୋଲିଂ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ବସି କିମ୍ବା ଘରକୁ ଫେରି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଏହି ବିଭାଗରେ ସୁଧାର ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।”