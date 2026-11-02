ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଖେଳିବେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି; ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କଲେ ଏହି 3 ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର୍
Afghanistan Premier League: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 3 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ପାଇଁ ନିଜ ନାମ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 2, 2026 at 3:30 PM IST
APL Draft 2026: କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର କ୍ରେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲିଗ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଲିଗ୍ ଖେଳିବାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 3 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବିଜୟ ଶଙ୍କର, ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର କେ.ଏସ୍. ଭରତ ଓ ସ୍ପିନ ବୋଲର ମୁରୁଗାନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ତିନିଜଣ ଖେଳାଳି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଶ ଓ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି।
3 ଖେଳାଳିଙ୍କ କିପରି ରହିଛି କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର:
1. ବିଜୟ ଶଙ୍କର
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ନାମ ମଧ୍ୟରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ 9ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ 25.25 ହାରରେ 101 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ 138.35 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୋଲିଂରେ ସେ 38.20 ହାରରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର 9.09 ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ରେ ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
Former India internationals Vijay Shankar and KS Bharat have registered for the Afghanistan Premier League draft to be held in Dubai on November 3. Murugan Ashwin, who too has retired from Indian domestic cricket and the IPL, has also registered. https://t.co/gehbkeKQUz— Cricbuzz (@cricbuzz) November 2, 2026
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଜୟ ଶଙ୍କର 12ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ 31.85 ହାରରେ 223 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ 90.65 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଶଙ୍କର 52.50 ହାରରେ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ 5.40 ରହିଛି। ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ମୋଟ 78ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ 26.23 ହାରରେ 1233 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଶଙ୍କର 9ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
2. କେ.ଏସ୍. ଭରତ
ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର କେ.ଏସ୍. ଭରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ପାଇଁ ନିଜ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭରତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ 7ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ 20.29 ହାରରେ 221 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି। ୱିକେଟକିପିଂରେ ଭରତ 18ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ରେ ଭରତ ମୋଟ 10ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ 28.42 ହାରରେ ମୋଟ 199 ରନ୍ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭରତଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 122.08 ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କୋର 78 ରନ୍ ରହିଛି। ଭରତ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଦେଶୀ ଲିଗ୍ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
📰| APL 2026-27 55 overseas players have confirmed their registration for the APL draft scheduled for 24th Oct. Mathews, Rajapaksa, KSB, Chand and Vijay Shankar are among the new inclusions. https://t.co/cmloPV6GAZ— T20 Tracker (@t20tracker) October 11, 2026
3. ମୁରୁଗାନ ଅଶ୍ୱିନ
ସ୍ପିନ ବୋଲର ମୁରୁଗାନ ଅଶ୍ୱିନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ନିଜ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଦେଶୀ ଲିଗ୍ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁରୁଗାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କେବେହେଲେ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱିନ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ମୋଟ 5ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଅଶ୍ୱିନ ମୋଟ 44ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକରେ ସେ 33.20 ହାରରେ ମୋଟ 35ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ 8.01 ରହିଛି। ଅଶ୍ୱିନ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ।