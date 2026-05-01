ଥୋମାସ୍ କପ୍ ୨୦୨୬: ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇକୁ ୩-୦ ରେ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ

ଭାରତ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇକୁ ୩-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଥୋମାସ୍ କପ୍‌ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।

Published : May 1, 2026 at 7:38 PM IST

Thomas Cup 2026: ଭାରତ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇକୁ ୩-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଥୋମାସ୍ କପ୍‌ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍, ଆୟୁଷ ସେଟ୍ଟୀ ଓ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ଓ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଶାନଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ୨୦୨୨ର ଚାମ୍ପିଅନ ଅଟେ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ କିମ୍ବା ଜାପାନ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ଦଳକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଥୋମାସ୍ କପ୍‌ରେ ଭାରତର ପଦକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି।

ଭାରତ ୨୦୨୨ରେ ଥୋମାସ୍ କପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ୧୯୫୨, ୧୯୫୫ ଏବଂ ୧୯୭୯ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ବିଶ୍ୱର ୬ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଚୌ ତିଏନ୍ ଚେନ୍‌ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତକୁ ୧-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପଛୁଆ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଘଣ୍ଟା ୨୮ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମାରାଥନ୍ ମୁକାବିଲାରେ ୧୮-୨୧, ୨୨-୨୦, ୨୧-୧୭ ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।

ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ପରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ଏବଂ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଡବଲ୍ସ ମୁକାବିଲା ଜିତିଥିଲେ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗଙ୍କ ଯୁଗଳ ଯୋଡ଼ି ଚିୟୁ ସିଆଙ୍ଗ ଚିଏହ ଏବଂ ୱାଙ୍ଗ ଚି-ଲିନଙ୍କୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ୧୫ ମିନିଟରେ ୨୩-୨୧, ୧୯-୨୧, ୨୧-୧୨ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତକୁ ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଆୟୁଷ ସେଟ୍ଟୀ ଭାରତର ବିଜୟ ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ବିଶ୍ୱର ୮ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନ ଲିନ ଚୁନ୍-ୟିଙ୍କୁ ୨୧-୧୬, ୨୧-୧୭ ରେ ହରାଇ ଭାରତକୁ ଏକତରଫା ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ଗେମରେ ୭-୧୧ ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ଆୟୁଷ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅନେକ ୱିନର୍ସ ଲଗାଇ ସ୍କୋରକୁ ୧୩-୧୨ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏହା ପରେ କ୍ରମାଗତ ସାତ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଆୟୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଲୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ପଛୁଆ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୯-୭ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ସୁଦ୍ଧା ସେ ୧୧-୮ ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ଆୟୁଷ ୧୫-୧୧ ଏବଂ ପରେ ୧୯-୧୩ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଲିନ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୋର ବ୍ୟବଧାନକୁ ୧୬-୧୯ କୁ କମାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ନିଜର ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବା ସହ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଶଟ୍ ଲମ୍ବା ଯିବା ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲେ।

