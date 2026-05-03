ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ: ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ ହାରି ଥୋମାସ୍ କପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ଭାରତ
Published : May 3, 2026 at 8:35 PM IST
Thomas Cup 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥୋମାସ୍ କପ୍ରେ ଭାରତର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିକଟରୁ ୦-୩ ରେ ହାରି ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ଏହି ପରାଜୟ ସହ ଭାରତର ଥୋମାସ୍ କପ୍ ଅଭିଯାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ବିଜୟ ସହ ୨୦୧୬ରେ ଡେନମାର୍କ ପ୍ରଥମ ଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ହୋଇପାରିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ନଖେଳିବା ଭାରତ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦଳକୁ କେବଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ଏକକ (ସିଙ୍ଗଲ୍ସ) ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଚଏସ୍ ପ୍ରଣୟ, ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟୀ ଏବଂ କିଦାମ୍ବୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତିନିହେଁ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଣୟ ବିଶ୍ୱର ୧୭ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଟୋମା ଜୁନିୟର ପୋପୋଭଙ୍କଠାରୁ ୧୯-୨୧, ୧୬-୨୧ ସେଟ୍ରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକପାଖିଆ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବି ଗେମ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ୨୦୨୨ର ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପଦକ ପୂର୍ବରୁ ପକ୍କା କରିଥିଲା।
Ayush Shetty lost to Christo Popov (11-21, 09-21)
Kidambi Srikanth lost to Alex Lanier (16-21, 18-21)
ପ୍ରଥମ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟୁଷ ବିଶ୍ୱର ୪ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି କ୍ରିଷ୍ଟୋ ପୋପୋଭଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ କିଦାମ୍ବୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ୧୦ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଆଲେକ୍ସ ଲାନିୟରଙ୍କଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନଙ୍କ ଡାହାଣ କୁହୁଣିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଫୁଲା ଯୋଗୁଁ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଆୟୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓହ୍ଲାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ଫ୍ରାନ୍ସର ପୋପୋଭଙ୍କ ରଣନୀତି ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୩୯ ମିନିଟରେ ୧୧-୨୧, ୯-୨୧ ରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ।
ଏହାପରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବରାବର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ କରି ମଧ୍ୟ ୧୬-୨୧, ୧୮-୨୧ ରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଭାରତର ଆଶାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏଚଏସ୍ ପ୍ରଣୟଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନଶିପର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ପ୍ରଣୟ ଭଲ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ୧୭ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଟୋମା ଜୁନିୟର ପୋପୋଭଙ୍କୁ ହରାଇପାରି ନଥିଲେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନିଜ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରେ ୩-୩ ସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାନିୟର ବ୍ରେକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ।
ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନିଜର ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୯-୧୪ ରେ ପଛୁଆ ରହିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ କିଛିଟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ବ୍ୟବଧାନକୁ ୧୫-୧୮ କୁ କମାଇ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ରେ ଏକ ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଲାନିୟର ଗେମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିଥିଲା।
ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ଭଲ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳି ସ୍କୋରକୁ ୭-୭ ରେ ବରାବର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲାନିୟରଙ୍କ ରଣନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଜଣକ ପୁଣି ଭୁଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୦-୧୫ ରେ ପଛେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ବ୍ୟବଧାନକୁ ୧୫-୧୬ କୁ କମାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୁଲ୍ କରିବସିଲେ। ଲାନିୟରଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଶଟ୍ ନେଟ୍ରେ ଫସିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଲାନିୟର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତର ଥୋମାସ୍ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତାବାର ସମସ୍ତ ଆଶା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା।