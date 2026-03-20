ETV Bharat / sports

Lokesh Mantra: ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଦୁନିଆ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ; ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଲୋକେଶ

Lokesh Mantra Story: ମଣିଷର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଯେ ହାର୍ ମାନେ, ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଲୋକେଶ ମନ୍ତ୍ରା। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍କୁଆ

Para Athlete Lokesh Mantra
ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଲୋକେଶ ମନ୍ତ୍ରା
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 20, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Meet Lokesh Mantra, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଣିଷର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଯେ ହାର୍ ମାନେ, ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଲୋକେଶ ମନ୍ତ୍ରା। ଜନ୍ମରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକେଶଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱବିଜୟର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଜି ସେ କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି।

ଅଭାବ ଅନଟନ ଓ ଶୈଶବର ସଂଘର୍ଷ

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ପଲାଶା ବ୍ଲକର ରେଣ୍ଟିକୋଟା ଗ୍ରାମରେ ଲୋକେଶ ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଏକ ଅତି ଗରିବ ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଥିବା ଲୋକେଶଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ କେବେ ବି ସହଜ ନଥିଲା। ଲୋକେଶଙ୍କ ବାପା ବାଲି-ସିମେଣ୍ଟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମା' ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚାପି ଦେଇନଥିଲେ ବାପା-ମାଆ। ସେମାନେ ନିଜେ ଉପାସ ରହି ପୁଅର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇଛନ୍ତି।

Meet Lokesh Mantra
ପୁଅର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚାପି ଦେଇନଥିଲେ ବାପା-ମାଆ

କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଲୋକେଶ

ଲୋକେଶଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ଅନିଲ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହିଥିଲେ, "ତୁ ହାରିବୁ ନାହିଁ, ତୋ ଭଳି ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି।" ଏହି କଥାଟି ଲୋକେଶଙ୍କୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା।

Lokesh Mantra Story
ହାରି ଯାଉଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଲୋକେଶ

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମା ରାଓ ସାର୍‌ଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କୋଚ୍ ରମେଶ ସାର୍‌ଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଲିମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଲୋକେଶ

କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଯାଏଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ଲୋକେଶ T42 ବର୍ଗ ହାଇଜମ୍ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଲୋକେଶ କୁହନ୍ତି, "ବାପା-ମାଆ କଷ୍ଟ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଘର ଚଳିବା ସହ ମୋ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାନ୍ତି। ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଥିବାରୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଟିକେ ସହଜ ହେଉଛି।"

Lokesh Mantra Success Story
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ୫ଟି ମେଡାଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେଶ

ଲୋକେଶଙ୍କ ସଫଳତାର ପାହାଚ

ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କୋଚ୍ ରମେଶ ସାର୍‌ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଲୋକେଶ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୋପିଚାନ୍ଦ ଏକାଡେମୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

Lokesh Mantra Story
ଲୋକେଶଙ୍କ ସଫଳତାର ପାହାଚ

ଏଯାବତ୍ ଏହି ସବୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ସାରିଛନ୍ତି ଲୋକେଶ:

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର: ୫ଟି ମେଡାଲ୍

ଜାତୀୟ ଜୁନିଅର ସ୍ତର: ୩ଟି ମେଡାଲ୍

ସିଲଭର ମେଡାଲ୍: ୨୦୨୩ (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ), ୨୦୨୪ (ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ), ୨୦୨୫ (ଗୁଜୁରାଟ)

Lokesh Mantra Story
ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଲୋକେଶଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା

ଆଗକୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକେଶ

ଲୋକେଶଙ୍କ ଆଖି ଏବେ ଆଗାମୀ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ, ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଉପରେ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଭାବ ସମୟରେ ରାମା ରାଓ ସାର୍‌ଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ସେ ଆଜି ବି ମନେ ପକାନ୍ତି। ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଡାଲ୍ ଆସୁଥିବାରୁ ଗରିବ ବାପା-ମା'ଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ଖୁସିର ଲୁହ।

ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନା ଆଣିବା ଏବଂ ନିଜ ଗାଁ ତଥା ପରିବାରର ନାଁ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଲୋକେଶ ମନ୍ତ୍ରା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ 'ହିରୋ'।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା: ୨୦୨୮ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 'ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଇଣ୍ଡୋର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍'

୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଅଜିତ ଅଗରକର, BCCI କୁ କଲେ ନିବେଦନ

ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ମାଗିଲେ ୨.୫ କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

TAGGED:

MEET LOKESH MANTRA
LOKESH MANTRA STORY
PARA ATHLETE LOKESH MANTRA
ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଲୋକେଶ ମନ୍ତ୍ରା
LOKESH MANTRA SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.