Lokesh Mantra: ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଦୁନିଆ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ; ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଲୋକେଶ
Lokesh Mantra Story: ମଣିଷର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଯେ ହାର୍ ମାନେ, ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଲୋକେଶ ମନ୍ତ୍ରା। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍କୁଆ
Published : March 20, 2026 at 3:28 PM IST
Meet Lokesh Mantra, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଣିଷର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଯେ ହାର୍ ମାନେ, ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଲୋକେଶ ମନ୍ତ୍ରା। ଜନ୍ମରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକେଶଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱବିଜୟର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଜି ସେ କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ଅଭାବ ଅନଟନ ଓ ଶୈଶବର ସଂଘର୍ଷ
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ପଲାଶା ବ୍ଲକର ରେଣ୍ଟିକୋଟା ଗ୍ରାମରେ ଲୋକେଶ ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଏକ ଅତି ଗରିବ ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଥିବା ଲୋକେଶଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ କେବେ ବି ସହଜ ନଥିଲା। ଲୋକେଶଙ୍କ ବାପା ବାଲି-ସିମେଣ୍ଟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମା' ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚାପି ଦେଇନଥିଲେ ବାପା-ମାଆ। ସେମାନେ ନିଜେ ଉପାସ ରହି ପୁଅର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇଛନ୍ତି।
କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଲୋକେଶ
ଲୋକେଶଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ଅନିଲ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହିଥିଲେ, "ତୁ ହାରିବୁ ନାହିଁ, ତୋ ଭଳି ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି।" ଏହି କଥାଟି ଲୋକେଶଙ୍କୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମା ରାଓ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କୋଚ୍ ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଲିମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଯାଏଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଲୋକେଶ T42 ବର୍ଗ ହାଇଜମ୍ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଲୋକେଶ କୁହନ୍ତି, "ବାପା-ମାଆ କଷ୍ଟ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଘର ଚଳିବା ସହ ମୋ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାନ୍ତି। ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଥିବାରୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଟିକେ ସହଜ ହେଉଛି।"
ଲୋକେଶଙ୍କ ସଫଳତାର ପାହାଚ
ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କୋଚ୍ ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଲୋକେଶ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୋପିଚାନ୍ଦ ଏକାଡେମୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଏଯାବତ୍ ଏହି ସବୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ସାରିଛନ୍ତି ଲୋକେଶ:
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର: ୫ଟି ମେଡାଲ୍
ଜାତୀୟ ଜୁନିଅର ସ୍ତର: ୩ଟି ମେଡାଲ୍
ସିଲଭର ମେଡାଲ୍: ୨୦୨୩ (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ), ୨୦୨୪ (ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ), ୨୦୨୫ (ଗୁଜୁରାଟ)
ଆଗକୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକେଶ
ଲୋକେଶଙ୍କ ଆଖି ଏବେ ଆଗାମୀ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ, ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଉପରେ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଭାବ ସମୟରେ ରାମା ରାଓ ସାର୍ଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ସେ ଆଜି ବି ମନେ ପକାନ୍ତି। ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଡାଲ୍ ଆସୁଥିବାରୁ ଗରିବ ବାପା-ମା'ଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ଖୁସିର ଲୁହ।
ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନା ଆଣିବା ଏବଂ ନିଜ ଗାଁ ତଥା ପରିବାରର ନାଁ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଲୋକେଶ ମନ୍ତ୍ରା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ 'ହିରୋ'।