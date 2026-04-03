"ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ!" ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ
ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂ ବୈଭବଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବା ପରେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବୈଭବଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସମେତ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : April 3, 2026 at 8:43 PM IST
Yuvraj Singh On Suryavanshi, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ କିଶୋରଙ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି କିଶୋର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ବୈଭବ ଚଳିତ ସିଜନର ନିଜ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ ପାଞ୍ଚଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ବିପକ୍ଷରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂ ବୈଭବଙ୍କ ଏହି ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବା ପରେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବୈଭବଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
"ମୋ ପାଖରେ ବି ଏମିତି ବ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ନଥିଲା"
ବୈଭବଙ୍କ ଖେଳ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖି ଯୁବରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପିଲାଟି ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବି ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି। ଯୁବିଙ୍କ ମତରେ, "ବୈଭବଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପିଡ୍। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ବ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ନଥିଲା। ବହୁତ କମ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।"
🚨 MASSIVE STATEMENT BY YUVRAJ SINGH ON VAIBHAV SURYAVANSHI 🚨— lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) April 2, 2026
Yuvraj Singh Said 🗣️,
" vaibhav suryavanshi is an excellent batsman. he is an extraordinary player. vaibhav suryavanshi’s bat swing is better than me."🤯 pic.twitter.com/VhetNgBOtu
ଯୁବରାଜଙ୍କ ଚେତାବନୀ: 'ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ମାଟିରେ ରହେ'
ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ଯୁବରାଜ ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଫଳତା ସହ ଅହଂକାର ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ବୈଭବଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ 'ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍' ବା ନମ୍ର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁବିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତା ପରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି ଯୁବି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ କମ୍ପିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ
ଗୁଆହାଟୀର ବର୍ଷାପଡ଼ା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ବୈଭବ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। CSK ଦେଇଥିବା ୧୨୮ ରନ୍ର ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ବୈଭବ ମାତ୍ର ୧୫ଟି ବଲରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋଟ ୧୭ଟି ବଲରୁ ୫୨ ରନ୍ର ଏକ ତୋଫାନୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୫ଟି ଛକା ଓ ୪ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସ ବଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମାତ୍ର ୧୨.୧ ଓଭରରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
🚨💥 BREAKING:— Dhanjiv Pandey (@Dhanjivpandey) March 30, 2026
Yuvraj Singh heaps massive praise on Vaibhav Suryavanshi 👏
🗣️ “Not everyone can play like this at 15… he’s different and will break many records in the future.”
Big words for a rising star - Indian cricket may have found its next sensation 🌟#Breaking… pic.twitter.com/KoepI4XTIz
ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫର
ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ରତିଭା କେବଳ ଆଇପିଏଲରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ରେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ବ୍ୟାଟର ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ମାତ୍ର ୮୦ଟି ବଲରୁ ୧୭୫ ରନ୍ର ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ନିଲାମରେ ଥିଲେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳି
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ ନିଲାମରେ ବୈଭବ ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳି ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥିବା ଭରସା ଏବେ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି।
ବୟସକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଓ ସମାଧାନ
ବୈଭବଙ୍କ ସଫଳତା ସହ ତାଙ୍କ ବୟସକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କିଛି ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା କି ସେ ୧୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ। କିନ୍ତୁ BCCI ର TW3 ବୋନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ରୂପରେ ଭାରତକୁ ଏକ ନୂଆ 'ସୁପରଷ୍ଟାର' ମିଳି ସାରିଛି। ଯଦି ସେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନମ୍ରତା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଉଭା ହେବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।