'The Hundred'ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ମେରିଟ୍ ଆଧାରରେ ହେବ ଚୟନ

The Hundred 2026: ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 'ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍'ର ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

MI London Denies Pakistan Player Ban
'The Hundred'ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
The Hundred 2026: ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 'ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍' (The Hundred) ର ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଖେଳାଳି ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ କରାଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୋଗ୍ୟତା ବା 'ମେରିଟ୍' ଭିତ୍ତିରେ ହିଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ।

କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ?

ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ବିବିସିର ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, 'ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍'ରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସୁପରଜିଆଣ୍ଟସ୍, ଏମଆଇ ଲଣ୍ଡନ, ସଦର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରେଭ୍ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍ସ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରନ୍ତି। ୨୦୦୯ରୁ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବା କଟକଣା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାଲିକାନା କାରଣରୁ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ECB) ର ଚିଠି ପରେ ସମସ୍ତ ୮ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।

ଏମଆଇ ଲଣ୍ଡନ (MI London) ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା 'ଏମଆଇ ଲଣ୍ଡନ' ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "MI ଲଣ୍ଡନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଯେ ଦି ହଣ୍ଡରେଡ୍ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜାତୀୟତା ଆଧାରରେ ବାଦ ଦିଆଯିବା ଅନୁଚିତ୍। ଅନ୍ୟ ସାତଟି ଦଳ ପରି, ଆମେ କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଚୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।"

ନିଲାମରେ ୬୭ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି

ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ଓ ୧୨ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମୋଟ ୬୭ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର (୬୩ ପୁରୁଷ ଓ ୪ ମହିଳା) ନାମ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୈମ ଆୟୁବ, ସଦାବ ଖାନ ଓ ମହମ୍ମଦ ନୱାଜଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି।

ECB ଦୋହରାଇଛି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା

MI ଲଣ୍ଡନର ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ECB) ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତା ଆଧାରରେ ଭେଦଭାବ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ECB ନିଜେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ଏହାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଲିଗ୍ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ବୋର୍ଡ ନିଜର ବୟାନରେ କହିଛି, "ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ECB) ଏବଂ ଦି ହଣ୍ଡରେଡ୍ରେଡ୍ ର ସମସ୍ତ ଆଠଟି ଦଳ ଦି ହଣ୍ଡରେଡ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଖୋଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି।"

ECB ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏହା ଭେଦଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, "ECB ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଯେ ଭେଦଭାବ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି ଯେକୌଣସି ଆଚରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜାତୀୟତା ଆଧାରରେ ବାଦ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।"

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ରାଜନୀତି ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। SA20 କିମ୍ବା MLC ଭଳି ଲିଗ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଅଣଦେଖା ହେଉଥିବା ବେଳେ 'ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍' ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

