ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣି ଅଡୁଆରେ 'ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍ସ': ସସପେଣ୍ଡ ହେଲା 'X' ଆକାଉଣ୍ଟ
ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍ 'ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ'ର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ 'ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍ସ' ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛି।
Published : March 13, 2026 at 10:32 AM IST
The Hundred Auction 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍ 'ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ'ର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ 'ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍ସ' ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର 'ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର' ଅବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପରିକି ଏହି ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ, ମାଇକ୍ରୋବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ 'X' (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ପକ୍ଷରୁ ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍ସର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି।
କାହିଁକି ଏହି ବିବାଦ?
ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡର 'ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍' ଲିଗ୍ ପାଇଁ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍ସ ପ୍ରାୟ ୨.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଅବ୍ରାର ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କିଭଳି ଜଣେ ଭାରତ-ବିଦ୍ୱେଷୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିଲା, ସେ ନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ 'ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ'କୁ ବୟକଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।
🚨 SUNRISERS LEEDS ACCOUNT SUSPENDED 🚨— Fan Account Richard Kettlebourogh (@RichKettle07) March 13, 2026
The official X account of Sunrisers Leeds was suspended after facing heavy outrage for buying Abrar Ahmed in The Hundred Auction 🤯
Indian's are seriously angry with Kavya Maran's decision of buying Abrar Ahmed pic.twitter.com/YyofKTY88r
ସସପେଣ୍ଡ ହେଲା 'X' ଆକାଉଣ୍ଟ
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ ତାରିଖ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍ସର 'X' ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେଠାରେ "Account suspended" ବୋଲି ଲେଖା ରହିଥିଲା। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯୋଗୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା 'X' ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
🚨SUNRISERS LEADS ACCOUNT SUSPENDED.🚨— Sam (@Cricsam01) March 13, 2026
- The official X account of Sunrisers Leeds was suspended after facing heavy outrage from Indian fans for buying Abrar Ahmed in The Hundred auction.🤯 pic.twitter.com/7b7xw1wVnA
କୋଚ୍ଙ୍କ ସଫେଇ
ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଡାନିଏଲ୍ ଭେଟୋରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଖେଳ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ଅବ୍ରାରଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ହିଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ନେବା କିମ୍ବା ନ ନେବା ବିଷୟରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋର୍ଡ ନିଜର ବୟାନରେ କହିଥିଲା, "ECB ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଯେ ଭେଦଭାବ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି ଯେକୌଣସି ଆଚରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜାତୀୟତା ଆଧାରରେ ବାଦ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।"
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତବର୍ଷ ସନ୍ ଟିଭି ଗ୍ରୁପ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ କିଣି ନେଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସନରାଇଜର୍ସର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳରେ (SA20 କିମ୍ବା IPL) କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲା।