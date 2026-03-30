ଧୋନି ନାହାନ୍ତି ତ ଜିତିବା ମୁସ୍କିଲ! ଜାଣନ୍ତୁ 'ଥାଲା'ଙ୍କ ବିନା କେମିତି ରହିଛି ଚେନ୍ନାଇର ରେକର୍ଡ?
IPL 2026 ର ରୋମାଞ୍ଚକର ମହୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗସ୍ (CSK) ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
Published : March 30, 2026 at 8:41 PM IST
MS Dhoni Injury Blow, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ରୋମାଞ୍ଚକର ମହୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗସ୍ (CSK) ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସୋମବାର ଗୁଆହାଟୀର ବର୍ସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ବିପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରିୟ 'ଥାଲା' ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍.ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ବିନା ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ୭ ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଧୋନି ଚେନ୍ନାଇର 'ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-୧୧'ର ଅଂଶବିଶେଷ ନାହାନ୍ତି।
କାହିଁକି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ମାହି?
ଟସ୍ ସମୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚମକ ଥିଲା ଦଳର ତାଲିକା। ରାଜସ୍ଥାନ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ, ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ମାଂସପେଶୀ ଆଘାତ (Muscle Tear) କାରଣରୁ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ଧୋନିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଦଳର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ଅତିକମରେ ଆଗାମୀ ୫ରୁ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶା ଖେଳିଯାଇଛି।
Official Statement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 28, 2026
MS Dhoni is currently undergoing rehabilitation for a calf strain. As a result, he is likely to miss the first two weeks of TATA IPL 2026.
ଧୋନିଙ୍କ ବିନା କାହିଁକି ଡରୁଛି CSK?
ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ, ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚେନ୍ନାଇର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ସେ ଦଳର କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ରଣନୀତିକାର ଭାବେ ଉଇକେଟ୍ ପଛରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଧୋନି ଖେଳିନଥିବା ଗତ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚେନ୍ନାଇ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪ଟିରେ ପରାଜୟର ସ୍ବାଦ ଚାଖିଛି।
ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ CSK ର ରେକର୍ଡ:
Vs ୨୦୧୦ (ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ): ବିଜୟ
Vs ୨୦୧୦ (ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଜାବ): ପରାଜୟ
Vs ୨୦୧୦ (ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ): ପରାଜୟ
Vs ୨୦୧୯ (ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ): ପରାଜୟ (ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା କାରଣରୁ)
Vs ୨୦୧୯ (ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁମ୍ବାଇ): ପରାଜୟ (ଜ୍ବର କାରଣରୁ)
ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଉଇକେଟକିପିଂ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କୌଣସି ଅଣ-ଧୋନି ଉଇକେଟକିପର CSK ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବ୍ସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
MS Dhoni wasn't seen during CSK's practice session in Guwahati. Word is that he is still in Chennai and hasn't travelled with the team.#IPL2026 #RRvCSK pic.twitter.com/hGFcyfHmKx— Cricbuzz (@cricbuzz) March 29, 2026
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-୧୧:
CSK: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (wk), ରୁତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ (C), ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ଶିବମ ଦୁବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା, ଜେମି ଓଭରଟନ, ନୂର ଅହମ୍ମଦ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନେରୀ, ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ, ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ।
RR: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ରିୟାନ ପରାଗ (C), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ଶିମ୍ରନ ହେଟମାୟର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ବ୍ରିଜେଶ ଶର୍ମା।