ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲ୍: ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିଲେ ସାତ୍ଵିକ-ଚିରାଗ
Thailand Open: ଭାରତର ସଫଳ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଯୋଡ଼ି ସାତ୍ଵିକ-ଚିରାଗଙ୍କୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
Published : May 17, 2026 at 2:22 PM IST|
Updated : May 17, 2026 at 2:31 PM IST
Thailand Open Final 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଯୋଡ଼ି ସାତ୍ଵିକସାଇରାଜ୍ ରଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟୀ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓପନ୍ ସୁପର୍ ୫୦୦ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କକକ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଲିଓ କାର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଡାନିଏଲ୍ ମାର୍ଟିନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ୫୩ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ୨୧-୧୨, ୨୫-୨୩ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚାପରେ ଥିବା ପରି ମନେହେଉଥିଲେ। ଚିରାଗ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଫାଇଦା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯୋଡ଼ି ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ୪-୧ ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁକାବିଲାରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲିଓ ଏବଂ ଡାନିଏଲଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ମାଶ୍ ଓ ଦ୍ରୁତ ନେଟ୍ ପ୍ଲେ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍କୁ ୨୧-୧୨ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ।
Satwik Chirag Finish Runner-Up— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) May 17, 2026
The wait for another title continues for Satwik Rankireddy and Chirag Shetty 🇮🇳🏸
The Indian pair finished runners-up at the Thailand Open 2026 Super 500 after going down to Indonesia’s Daniel Marthin and Leo Rolly Carnando in the final.
ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ହାରିବା ପରେ ସାତ୍ଵିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ଗତିର ରାଲି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ନେଟ୍ ଗେମ୍ ବଳରେ ମୁକାବିଲାରେ ସମାନତା ଆଣିଥିଲେ। ଏକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ୭-୫ ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍କୋର ୧୪-୧୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୯-୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରାବର ଚାଲିଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯୋଡ଼ି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ଵିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ଚମତ୍କାର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାରି ଚାରି ଥର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ନେଟ୍ରେ ଶଟଲ୍ ମାରି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ମୁକାବିଲା ହାରିଯାଇଥିଲେ।
News Flash: Satwik/Chirag finish Runner-up at Thailand Open (Super 500).— India_AllSports (@India_AllSports) May 17, 2026
ସାତ୍ଵିକ ଏବଂ ଚିରାଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଚଳିତ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ଫାଇନାଲ୍ ଥିଲା। ସାତ୍ଵିକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓପନ୍ରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଫାଇନାଲ୍ ଥିଲା। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ଏଠାରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିସାରିଛନ୍ତି।
Leo/Daniel sempurna di turnamen pertama setelah kembali berpasangan dengan menyabet gelar di Thailand Open 2026.— BADMINTON INDONESIA (@INABadminton) May 17, 2026
Mereka tidak kehilangan satu game pun sejak awal dan berhasil mencetak kemenangan pertama atas Rankireddy/Shetty di laga final hari ini.
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯୋଡ଼ିର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ
ଲିଓ କାର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଡାନିଏଲ୍ ମାର୍ଟିନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଏକାଠି ଖେଳିଥିଲେ। କାରଣ ଡାନିଏଲ୍ ଆଣ୍ଠୁର ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଏବଂ ସର୍ଜରୀ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯୋଡ଼ି ସାତ୍ଵିକ-ଚିରାଗଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ିର ୪-୦ ରେକର୍ଡ ରହିଥିଲା। ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ମନୋବଳ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି।