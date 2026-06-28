TG20: ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ୱାରାଙ୍ଗଲ୍ ୱାରିୟର୍ସକୁ ୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସ୍
ଉପ୍ପଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୱାରାଙ୍ଗଲ୍ ୱାରିୟର୍ସ ବିପକ୍ଷ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସ୍ ୨ ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
Published : June 28, 2026 at 8:23 PM IST
TG20 2026: କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସ୍ ଶେଷରେ ଟିଜି-୨୦ ଲିଗ୍ରେ ବିଜୟର ଖାତା ଖୋଲିଛି। ଆଜି ଉପ୍ପଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୱାରାଙ୍ଗଲ୍ ୱାରିୟର୍ସ ବିପକ୍ଷ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସ୍ ୨ ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୦୯ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ୱାରାଙ୍ଗଲ ୱାରିୟର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୨୦୭ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ୱାରାଙ୍ଗଲ୍ ୱାରିୟର୍ସ ଦଳ ଦଳ ତରଫରୁ ହୃଷିକେଶ ସିସୋଦିଆ (୬୫ ରନ୍) ଏବଂ ଭବେଶ ସେଠ (୫୩ ରନ୍) ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଓପନର ହର୍ଷିତ ଚୌଧୁରୀ (୩୧ ରନ୍) ମଧ୍ୟ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କରିମନଗର ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସତୀଶ କୁମାର ସର୍ବାଧିକ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଭମ ଶର୍ମା, ଦିନେଶ, ହରିଶ ଠାକୁର ଓ ଆଶିଷ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସ୍ ତରଫରୁ ଶତକ ସହିତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ତନ୍ମୟ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ 'ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା।
Bat matladithe... bowlers silent ayyaru.🔥— Karimnagardiamonds (@Karimnagardnmx) June 28, 2026
Pure Diamond domination.#karimnagardiamonds #tg20 #matchday #century #cricket pic.twitter.com/eKtIJVT4cq
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କରିମନଗର ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୯ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ତନ୍ମୟ ଅଗ୍ରୱାଲ (୧୩୩ ରନ୍) ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ସହିତ ଦଳକୁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ୱାରାଙ୍ଗଲ୍ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଦାସିର ହୁସେନ ୨ଟି ୱିକେଟ୍, ଓ ମଣି କିରଣ, କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଓ ଅଭିଷେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
୨୧୦ ରନକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ୱାରାଙ୍ଗଲ ୱାରିୟର୍ସ ଅଧିନାୟକ ଅମନ ରାଓ (୧୨ ରନ୍) ୨.୬ ଓଭରରେ ନିଜ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟତମ ଓପନର ହର୍ଷିତ, ଋଷିକେଶଙ୍କ ସହ ମିଶି ଇନିଂସକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୭୦ ରନ୍ ଯୋଡିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଦଳର ସ୍କୋର ମାତ୍ର ୯ ଓଭରରେ ୧୦୦ ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ୱାରାଙ୍ଗଲ ସହଜରେ ଜିତିବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା।
Player of the Match 🏅— tg20official (@tg20official) June 28, 2026
There were no second thoughts on the winner of this award, after Tanmay Agarwal's blitzkreig with the bat in the first essay! 💥#WWvKD #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/O1OhAN0NSK
କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ କରିମନଗର ବୋଲର ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୱାରାଙ୍ଗଲ ୱାରିୟର୍ସ ଲଗାତର ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ହର୍ଷିତ (୩୧) ଏବଂ ଅଭିଷେକ (୧) କିଛି ବେଶେଷ କରି ନ ପାରି ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଋଷିକେଶ ମଧ୍ୟ ୧୧.୨ତମ ଓଭରରେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ତଥାପି ଭାବେଶ କ୍ରିଜରେ ରହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ୱାରାଙ୍ଗଲକୁ ଶେଷ ଓଭରରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ୨୩ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାବେଶ ଚୌକା ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଦମାଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରି ନଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କରିମନଗର ୨ ରନ୍ରେ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଜିତି ନେଇଥିଲା।
କରିମନଗର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ
କରିମନଗର ଦଳ ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ବିଜୟର ଖାତା ଖୋଲିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ନାଲଗୋଣ୍ଡା ନାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଖମାମ୍ ଆସେସ୍ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା କରିମନଗର ୧ ବିଜୟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।