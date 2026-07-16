TG20 ଲିଗ୍ ବିଜେତା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସକୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଜୟୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଏମଡି କିରନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ।
Published : July 16, 2026 at 11:02 PM IST
TG20 League Winners Hyderabad e-Champions, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ (HCA) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ TG20 ଲିଗ୍ ସିଜିନ୍- 1ର ବିଜେତା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଦଳ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପରିଚାଳନା- ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (CMD) କିରନ୍, ETV ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୃହତି, ଦିଭିଜା, ଉଷୋଦୟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାମ୍ବାସିଭା ରାଓ, ETV MD ବାପିନେଡୁ ଚୌଧୁରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଏମଡି କିରନଙ୍କୁ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଶାଲ୍ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କୋଚ୍ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ TG20 ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ରେ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ଅନୱିତା ଖମ୍ମାମ ଆସେସ୍ କୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଏହା ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଉପ-ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ ।
ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶିର ଚେକ୍ ଆଜି ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, TG20 ଲିଗ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । "ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ତରରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି । ଏହି TG20 ଲିଗ୍ ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ," ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, କ୍ରିକେଟ୍ ଆଇକନ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛନ୍ତି ।
"ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସଂଗଠନର ସମର୍ଥନ ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇନାଡୁ ଏବଂ ଇଟିଭି ପରି ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଇନାଡୁ ଏବଂ ଇଟିଭି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ପିଢ଼ିର କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ହଜାର ହାତୀର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଇନାଡୁ ଏବଂ ଇଟିଭି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଉଚିତ," ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତେଲଙ୍ଗାନା ପାଇଁ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ଜଡ଼ିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- TG20 LEAGUE: ଖମ୍ମାମ୍ ଏସେସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଟିଜି-୨୦ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- TG20: 'ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଭରସା...', ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପଛର ରହସ୍ୟ କହିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ