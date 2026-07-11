TG20 League: କରିମନଗରକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ
TG20: ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମ୍ୟାଚରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : July 11, 2026 at 9:31 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (TG20)ର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମ୍ୟାଚରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।
କରିମନଗରର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟିଂ
ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚାପରେ ଥିଲା। ଦଳ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ତନ୍ମୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ସାତ୍ୱିକ ରେଡ୍ଡୀ (୨୮ ରନ୍), ସିମ୍ହା (୩୮ ରନ୍) ଏବଂ ରାହୁଲ ରତେଶ (୨୮ ରନ୍) ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ବେସି ସମୟ କ୍ରିଜର ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲେ।
The Final awaits 🔥#HyderabadEChampions #TG20 #Finals #Cricket pic.twitter.com/rvijfFJqNc— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 10, 2026
ଏହା ପରେ ଶୁଭମ ଶର୍ମାଙ୍କ ୩୧ ରନ୍ ଇନିଂସ ସହାୟତାରେ କରିମନଗର ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୫୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଅଜୟ ଦେବ, ଶାନମୁଗା ମଣିକନ୍ଦନ ଏବଂ ପ୍ରଣବ ବର୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଚାମ୍ପିଅନ୍ ପରି ଖେଳିଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ
୧୫୮ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ସାଇ ବିକାଶ ରେଡ୍ଡୀ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସାଇ ବିକାଶ ୩ଟି ଚୌକା ଓ ୩ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୪୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡୀ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଫର୍ମ ଜାରି ରଖି ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୫ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ୮୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯଶବୀର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ୨୫ ରନ୍ ଓ ପ୍ରଣବ ବର୍ମାଙ୍କ ୪ ରନ ସହାୟତାରେ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୫.୩ ଓଭରରେ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
A dominant 8-wicket victory takes us one step closer to glory.#HyderabadEChampions #TG20 #KarimnagarDiamonds #Cricket #qualifier pic.twitter.com/fli2biNvKx— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 10, 2026
କେବେ ହେବ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା?
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୨ ତାରିଖରେ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ, ଖମାମ ଆସେସ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ।