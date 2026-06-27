TG20 League: ମେଡାକ୍ ଫାଲକନ୍ସକୁ 46 ରନରେ ପରାସ୍ତକରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସର କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବିଜୟ
TG20 ଲିଗରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରଖିଛି ।
Published : June 27, 2026 at 8:50 PM IST
Hyderabad E-Champions third consecutive win, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ TG20 ଲିଗରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହାସଲ କରିଛି । ଶନିବାର ଦିନ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦଳ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମେଡାକ୍ ଫାଲକନ୍ସକୁ 46 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ (HCA) ଦ୍ୱାରା TG20 ଲିଗ୍ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ।
241 ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି ମେଡାକ୍ ଫାଲକନ୍ସ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ 194 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା । ବିକ୍ରମ ନାୟକଙ୍କ 75 ରନ୍ ର ଇନିଂସ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମେଡାକ୍ ଫାଲକନ୍ସକୁ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ପରାଜୟ ଦେଇଥିଲା ।
ଅଧିନାୟକ ରବି ତେଜା (31) ଏବଂ ନୋମାନ ଅହମ୍ମଦ (38) ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଆରମ୍ଭକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସହଜ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଜୟ ଦେବ ଗୌଡ଼ 20 ରନ୍ ଦେଇ 4ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଣବ ବର୍ମା 2ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀନିକେତ ଏବଂ ନୀତିନ ନାୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ TG20 ଲିଗ୍ ଇତିହାସରେ ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଥିଲା । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ତିନିଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ଟସ୍ ହାରିଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମେଡାକ୍ ଫାଲକନ୍ସ ପାଇଁ ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର୍ ସାଇ ବିକାଶ ରେଡ୍ଡୀ 93 ରନ୍ ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର୍ କରି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଷ୍ଟାର ଥିଲେ ଓ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 8 ୱିକେଟରେ 240 ରନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ସେ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡୀ (27 ବଲ୍ ରୁ 59) ଏକ ବିରାଟ 117 ରନ୍ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଗୀଦାରି କରି ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସାଇ ତାଙ୍କର 48 ବଲ୍ ରେ 93 ରନ୍ ର ଇନିଂସରେ 8ଟି ଚୌକା ଏବଂ 6ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିରଥ ମେଡାକ୍ ଫାଲକନ୍ସର ଦୁର୍ବଳ ଆକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ 7ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ମାରି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ।
ଗାଜି ଆବାସଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ଗୁଗୁଲୋଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ ହେବା ପରେ ଅଭିରଥଙ୍କୁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା । ତଥାପି ଏହା ବିକାଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଟ୍ ଖେଳିବାରୁ ରୋକି ନଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ନୀତିନ ନାୟକ (18) ଏବଂ ପି. ଅରବିନ୍ଦ (17) ଭଲ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ।
ଗଣେଶ ଗାଡୁଗୁ (7 ବଲରୁ 22 ରନ୍) ବିଳମ୍ବିତ ଇନିଂସ ଖେଳି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସକୁ 235 ରନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମେଡାକ୍ ଫାଲକନ୍ସ ବୋଲର ବିକ୍ରମ ନାୟକ ଏବଂ ଆବାସ ଚେରୋ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବରୁଣ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ରବି ତେଜା ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନ ରାମ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
ସାଇ ବିକାଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖରେ ଅନୱିତା ଖାମ୍ମମ ଆସେସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- TG20 2026: ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- TG20 2026: ଅନଭିତ୍, ଗଣେଶଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ; ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ବିଜୟୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- TG20 Auction: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଗଠନ କଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ