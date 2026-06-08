ETV Bharat / sports

TG20 Auction: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଗଠନ କଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍

TG20 Auction: ତେଲେଙ୍ଗାନା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ର ପ୍ରଥମ ସିଜନ୍‌ର ନିଲାମ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।

TG20 League Auction
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଗଠନ କଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 10:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TG20 League Auction, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ର ପ୍ରଥମ ସିଜନ୍‌ର ନିଲାମ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଲିଗ୍‌ର ନିଲାମୀରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ବଡ଼ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲିଗ୍‌ରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ମୋଟ ୮ଟି ଦଳର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନିଲାମରେ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳାଳି କିଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଦଳ 'ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ' ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦଳ ଚୟନ କରିଛି। ନିଲାମରେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଜୟ ଦେବ ଗୌଡ଼ ଏବଂ ଅଭିରାଥ ରେଡ୍ଡୀ ମନ୍ଦାଡି ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋଟା ଅଙ୍କର ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଛି।

ଅଜୟ ଦେବ ଗୌଡ଼ ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଡାହାଣହାତୀ ମିଡିୟମ୍-ପେସର୍ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୭.୭୨ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍‌ରେ ୨୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିରାଥ ରେଡ୍ଡୀ ୧୨ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୩୬.୨୫ ହାରରେ ୪୩୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଣବ ବର୍ମା, ଯିଏକି ଦୁଇଟି ଲିଷ୍ଟ-A ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଇଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ୮.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୋଲି ଲଗାଇ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଈ ବିକାଶ ରେଡ୍ଡୀ (୪.୨୫ ଲକ୍ଷ) ଏବଂ ଅନ୍ଵିତ ରେଡ୍ଡୀ (୩.୫ ଲକ୍ଷ) ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳରେ ଅଜୟଦେବ ଗୌଡ଼ (୧୧ ଲକ୍ଷ), ଅଭିରାଥ ରେଡ୍ଡୀ ମନ୍ଦାଡି (୧୧ ଲକ୍ଷ), ପ୍ରଣବ ବର୍ମା (୮.୫ ଲକ୍ଷ), ସାଈ ବିକାଶ ରେଡ୍ଡୀ (୪.୨୫ ଲକ୍ଷ), ଅନ୍ଵିତ ରେଡ୍ଡୀ (୩.୫ ଲକ୍ଷ), ଗଣେଶ ଗଡଗୁ (୩.୨୫ ଲକ୍ଷ), ଯଶବୀର ଗୌଡ଼ (୩ ଲକ୍ଷ), ଶ୍ରୀନିକେତ (୨.୩ ଲକ୍ଷ), ଅଖିଳ ରାଠୋଡ଼ (୧.୬ ଲକ୍ଷ), ତରୁଣ ରାଜନ (୧.୬ ଲକ୍ଷ), ଷଣ୍ମୁଖା ରାଜନ (୧.୫ ଲକ୍ଷ), ପି.ଅରବିନ୍ଦ (୧ ଲକ୍ଷ), ସି.ଅଭିନବ ତେଜ (୧ ଲକ୍ଷ), ପ୍ରେମ ଚରଣ (୯୫ ହଜାର), ଗୁଡେଲି ଜସବନ୍ତ (୭୫ ହଜାର), ବୈଷ୍ଣବ ରେଡ୍ଡୀ (୭୫ ହଜାର), ନିତିନ ନାୟକ (୭୫ ହଜାର), ଏମଏମ ଚରଣ (୭୫ ହଜାର), ଦେବ ମେହେତା (୭୫ ହଜାର) ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର (୭୫ ହଜାର) ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଟିଜି-୨୦ ନିଲାମର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଦୁଇ ଷ୍ଟାର୍, ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏହି ନିଲାମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଛି। ତିଲକଙ୍କୁ ମେଦକ ଫାଲକନ୍ସ ୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି, ଯିଏ କି ଲିଗ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସିଭି ମିଲିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନଭିତା ଖମ୍ମମ ଏସେସ ୧୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି, ଯିଏ କି ଲିଗ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ୱାରଙ୍ଗଲ ୱାରିୟର୍ସ ୧୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋଟା ଅଙ୍କର ବୋଲି ଲଗାଇ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପାଇଁ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପର୍ସ

ଲିଗ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌କୁ ୨୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅନୁମତି ଥିଲା, ଏବଂ ଅତିକମରେ ୫୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ନିଲାମରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆଇକନ୍, A+, A, B, C1 ଏବଂ C2 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୫ ଲକ୍ଷ, ୪ ଲକ୍ଷ, ୩ ଲକ୍ଷ, ୨ ଲକ୍ଷ, ୧ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇସ୍ ସ୍ଲାବ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଅତିକମରେ ୨୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ୭୦ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇକନ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ଟିଜି-୨୦ ଲିଗ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?

ଟିଜି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ୨୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଉପ୍ପଲ୍‌ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାହା ୨୧ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୮ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୩୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

ଟିଜି-୨୦ ର ୮ଟି ଦଳ

୧. ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ, ୨. ପ୍ରଣବ ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡୀ ରାଇଜର୍, ସ୩. ୱାରଙ୍ଗଲ ୱାରିୟର୍, ସ୪. ମେଦକ ଫାଲକନ୍ସ, ୫. ଅନୁରାଗ ନଲଗୋଣ୍ଡା ନାଇଟ୍ସ, ୬. କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସ, ୭. ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ, ୮. ଅନଭିତା ଖମ୍ମମ ଏସେସ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

French Open: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍ ଜ୍ୱେରେଭ୍, ଜିତିଲେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍

ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଭଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି, ନିୟମ ବଦଳାଇଲା ବିସିସିଆଇ

TAGGED:

HYDERABAD E CHAMPIONS FULL SQUAD
TG20 HYDERABAD TEAM PLAYERS
HYDERABAD E CHAMPIONS
ତେଲେଙ୍ଗାନା ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍
TG20 LEAGUE AUCTION 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.