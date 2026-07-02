ETV Bharat / sports

ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ: ୱାରାଙ୍ଗଲ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସହ ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ!

ୱାରାଙ୍ଗଲ ଦ୍ଵାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ୧୭୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମାତ୍ର ୧୫.୩ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

Hyderabad Into The TG20 Playoffs
ୱାରାଙ୍ଗଲ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସହ ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ! (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 9:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TG20 League: ଟିଜି-୨୦ ଲିଗ୍‌ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ଚଳିତ ଲିଗ୍ ରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ କରିନଥିବା କାରନାମା କରି ଦଳ କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବୁଧବାର ୱାରାଙ୍ଗଲ ୱାରିୟର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୬ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ୱାରାଙ୍ଗଲ ଦ୍ଵାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ୧୭୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମାତ୍ର ୧୫.୩ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡୀ ମାତ୍ର ୪୩ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୧୦୧ ରନର ଏକ ଦମଦାର ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ୫୦ ରନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।

୧୭୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୃତୀୟ ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୪୨ ରନରେ ନିଜର ୩ଟି ପ୍ରମୁଖ ୱିକେଟ୍ (ସାଇ ବିକାଶ-୧୦, ଅଜୟ ଗୌଡ଼-୦ ଏବଂ ଅନ୍ଵିତ-୪) ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଗଣେଶ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଧିରେ ଧିରେ ରନ୍ ଗତି ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଗଣେଶ ମାତ୍ର ୩୦ଟି ବଲ୍‌ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୭୭ ରନ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା।

ଗଣେଶ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ରଣବ ବର୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅଭିରଥ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୨୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଆହୁରି ବିସ୍ଫୋରକ ହୋଇଉଠିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଣବଙ୍କ ସହ ମାତ୍ର ୨୪ଟି ବଲ୍‌ରେ ୫୯ ରନ୍‌ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ୧୬ତମ ଓଭରରେ ଏକ ଚୌକା ଓ ଛକା ମାରି ଅଭିରଥ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ୱାରାଙ୍ଗଲ ୱାରିୟର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୭୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଅମନ ରାଓ ପେରାଲା (୪୫) ଏବଂ ଋଷିକେଶ (୩୮) ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବୋଲର ଅଜୟ ଗୌଡ଼ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ର ନିକଟତର

ଏହି ବିଜୟ ସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟିଜି-୨୦ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଗୌରବ ହାସଲ କରି ସାରିଛି। ତେବେ ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହେବା ବାକି ଅଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳକୁ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୪ରେ କରୀମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୬ରେ ଅନୁରାଗ ନଲଗୋଣ୍ଡା ନାଇଟ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା କରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଦେଶର ରକ୍ତ, ବିଦେଶୀ ଜର୍ସି: ଏହି ୫ କ୍ରିକେଟର ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ!

ICC Rankings: ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟି-20 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବନିଲେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି, ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା

'ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଗଳି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ', ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

TAGGED:

TG20 2026
TG20 LEAGUE
HYDERABAD E CHAMPIONS
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ
HYDERABAD E CHAMPIONS MAKE PLAYOFFS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.