TG20 League: ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସଙ୍କୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ରଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡୀ ରାଇଜର୍ସ
ଟିଜି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ରଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡୀ ରାଇଜର୍ସ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସଙ୍କୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : June 28, 2026 at 2:23 PM IST
TG20 League 2026: ଶୁକ୍ରବାର (ଜୁନ୍ ୨୭) ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟିଜି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ରଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡୀ ରାଇଜର୍ସ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସଙ୍କୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟରେ ଆର୍ୟନ କାରିଆପ୍ପାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଅବନୀଶ ରାଓଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭଟି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ମାତ୍ର ୨ ରନ୍ କରି ୨ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଭିଗ୍ନେଶ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ରୋହିତ ରାୟୁଡୁ ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ପାୱାରପ୍ଲେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଦଳ ୩୧ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଶାଦାବ ଅହମ୍ମଦ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରନ୍ ଗତି ବଢ଼ାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ୟନ କାରିଆପ୍ପାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ୧୫ତମ ଓଭରରେ କାରିଆପ୍ପା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇ ମ୍ୟାଚକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଇଜର୍ସଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ୧୯.୧ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୩୦ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାରିଆପ୍ପା ୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
Ranga Reddy Risers cruise to a thumping victory! ✌️— tg20official (@tg20official) June 27, 2026
Chasing a low total of 131, the Risers wasted no time to get going, adding a W & 2️⃣ more points against their name! 💥#PSvRRR #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/ox5VwPWadV
୧୩୧ ରନର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ରଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡୀ ରାଇଜର୍ସ ବେଶ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଓପନର୍ ଜ୍ଞାନା ପ୍ରକାଶ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଅବନୀଶ ରାଓ ପ୍ରଥମ ଓଭରରୁ ହିଁ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପାୱାରପ୍ଲେ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଦଳ ବିନା କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୬୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନା ପ୍ରକାଶ ୨୭ ବଲରୁ ୪୭ ରନର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ୯ମ ଓଭରରେ ତାଙ୍କୁ ରିଷଭ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
That's gotta hurt... 🤕— tg20official (@tg20official) June 27, 2026
Take care, Ravi 💐#PSvRRR #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/X4Yo4ZnT9t
ଅନ୍ୟପଟେ ଅବନୀଶ ରାଓ ନିଜର ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କ ବଲରେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ଚୌକା ମାରି ନିଜର ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ୩୨ ବଲରୁ ୫୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେତେବେଳକୁ ରାଇଜର୍ସ ବିଜୟର ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ରାଇଜର୍ସ ୧୨.୩ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
Hila daala, miya! 🔥— tg20official (@tg20official) June 27, 2026
A long stride, a long mane, a fire in his heart, purpose in his game. 💥#PSvRRR #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/NIfAwpn2pa
ଏହି ସହଜ ବିଜୟ ରାଇଜର୍ସଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଆର୍ୟନ କାରିଆପ୍ପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା।