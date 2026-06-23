TG20 2026: ଅନଭିତ୍, ଗଣେଶଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ; ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ବିଜୟୀ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପାଇଁ ଅନଭିତ୍ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ କାଡୁଗୁ ଗଣେଶ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହ ଦଳର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
Published : June 23, 2026 at 7:02 PM IST
HYDERABAD E CHAMPIONS, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଙ୍ଗଳବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ଶ୍ରୀନିଧି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ TG20ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ 7 ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଅଜୟ ଦେବ ଗୌଡ 4/21 ସହିତ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପାଇଁ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସକୁ 19.4 ଓଭରରେ 141 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ । ରନ୍ ଚେଜ୍ରେ, ଅନଭିତ୍ ରେଡ୍ଡି (42 ବଲ୍ ରୁ 53 ରନ୍) ଏବଂ ଗଣେଶ ଗାଡୁଗୁ (30 ବଲ୍ ରୁ 50 ରନ୍)ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଦଳକୁ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
GOUDZILLA! 🦖🔥#HyderabadEChampions #PalamuruStrikers #MatchDay #AjayDevGoud #GameOn pic.twitter.com/zrBmRGEfys— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 23, 2026
ଭିଗ୍ନେଶ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସମାନେ ବେଶି ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ । ତୃତୀୟ ଓଭରରେ କପ୍ପାଗନ୍ତି ଶ୍ରୀନିକେଥଙ୍କୁ 21 ରନରେ ଆଉଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଯଶବୀର ଗୌଡ଼ ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ଚୈତନ୍ୟ ରେଡ୍ଡି (7 ବଲ୍ ରୁ 5)ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ଭିଗ୍ନେଶ (17 ବଲ୍ ରୁ 30) ପ୍ରଣବ ବର୍ମାଙ୍କ ଶିକାର ହେବା ସହିତ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ନରମ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ପ୍ରଥମ ଛଅ ଓଭରରେ ଦଳ 2 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 50 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ନବମ ଓଭରରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ରେଡ୍ଡି (12 ବଲ୍ ରୁ 9) ଅଜୟଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଗଣେଶ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ ।
ରୋହିତ ରାୟୁଡୁ 22 ବଲ୍ ରୁ 35 ରନ୍ କରି ଇନିଂସରେ କିଛିଟା ଉତ୍ସାହ ଭରିଥିଲେ, ହେଲେ ଶ୍ରୀନିକେଥ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଓଭରରେ ପାଭେଲିୟନକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରତୀକ ପାୱାରଙ୍କ 22 ବଲ୍ ରୁ 30 ରନ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ ହରାଇବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗତି ଧିରେ ଧିରେ ମନ୍ଥର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ।
ଅଜୟ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଚତୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମାତ୍ର 21 ରନ୍ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଚତୁର ସ୍ପିନର ଯଶବୀର (2/15) ଏବଂ ପ୍ରଣବ (2/25) ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର 20 ରନ୍ ରେ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବାସହ 19.4 ଓଭରରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସକୁ 141 ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲା ।
ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପିଛା କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, କାରଣ ରିଷଭ ବାସଲାସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ସାଇ ବିକାଶ ରେଡ୍ଡି (4 ବଲ୍ ରୁ 1 ରନ୍)ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଅନଭିଥ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କାଉଣ୍ଟରପଞ୍ଚର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡି ତୃତୀୟ ଓଭରରେ 24 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ସେ ମାତ୍ର 13 ବଲ୍ ରେ ଏକ ଧମାକାଦାର 35 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 5ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି ରିଷଭଙ୍କ ବଲ୍ ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଅନଭିଥ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ କାଡୁଗୁ ଗଣେଶ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ।
Beast Unleashed Tonight!#HyderabadEChampions #PalamuruStrikers #MatchDay #PranavVarma #SixerMaarSeetiMaar pic.twitter.com/yaKI771aia— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 23, 2026
ଅନଭିତ୍ ରେଡ୍ଡୀ 4ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ସହ 53 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି କାଡୁଗୁ ଗଣେଶ 5ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ସହ 50 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଦୁହେଁ ଚମତ୍କାର ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ 15.4 ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ।
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର:
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ।
ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ 19.4 ଓଭରରେ 141/10 (ରୋହିତ ରାୟୁଡୁ 35, ଭିଗ୍ନେଶ ରେଡ୍ଡୀ 30, ଅଜୟ ଦେବ ଗୌଡ 4/21)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ 147/3 (ଅନଭିଥ୍ ରେଡ୍ଡୀ 53*, ଗଣେଶ ଗାଡୁଗୁ 50*, ରିଷଭ ବାସଲାସ୍ 2/17)
ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍: ଅନଭିଥ୍ ରେଡ୍ଡୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- TG20 Auction: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଗଠନ କଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ