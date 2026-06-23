ETV Bharat / sports

TG20 2026: ଅନଭିତ୍, ଗଣେଶଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ; ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ବିଜୟୀ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପାଇଁ ଅନଭିତ୍ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ କାଡୁଗୁ ଗଣେଶ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହ ଦଳର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

Hyderabad e-Champions
Hyderabad e-Champions (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 23, 2026 at 7:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

HYDERABAD E CHAMPIONS, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଙ୍ଗଳବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ଶ୍ରୀନିଧି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ TG20ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ 7 ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଅଜୟ ଦେବ ଗୌଡ 4/21 ସହିତ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପାଇଁ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସକୁ 19.4 ଓଭରରେ 141 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ । ରନ୍ ଚେଜ୍‌ରେ, ଅନଭିତ୍ ରେଡ୍ଡି (42 ବଲ୍ ରୁ 53 ରନ୍) ଏବଂ ଗଣେଶ ଗାଡୁଗୁ (30 ବଲ୍ ରୁ 50 ରନ୍)ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଦଳକୁ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ଭିଗ୍ନେଶ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସମାନେ ବେଶି ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ । ତୃତୀୟ ଓଭରରେ କପ୍ପାଗନ୍ତି ଶ୍ରୀନିକେଥଙ୍କୁ 21 ରନରେ ଆଉଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଯଶବୀର ଗୌଡ଼ ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ଚୈତନ୍ୟ ରେଡ୍ଡି (7 ବଲ୍ ରୁ 5)ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ଭିଗ୍ନେଶ (17 ବଲ୍ ରୁ 30) ପ୍ରଣବ ବର୍ମାଙ୍କ ଶିକାର ହେବା ସହିତ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ନରମ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ପ୍ରଥମ ଛଅ ଓଭରରେ ଦଳ 2 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 50 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ନବମ ଓଭରରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ରେଡ୍ଡି (12 ବଲ୍ ରୁ 9) ଅଜୟଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଗଣେଶ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ ।

ETV Bharat Director Brihati along with ETV Director Sujay cheer for the Hyderabad e-Champions' at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad on Tuesday
ETV Bharat Director Brihati along with ETV Director Sujay cheer for the Hyderabad e-Champions' at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad on Tuesday (ETV Bharat)

ରୋହିତ ରାୟୁଡୁ 22 ବଲ୍ ରୁ 35 ରନ୍ କରି ଇନିଂସରେ କିଛିଟା ଉତ୍ସାହ ଭରିଥିଲେ, ହେଲେ ଶ୍ରୀନିକେଥ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଓଭରରେ ପାଭେଲିୟନକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରତୀକ ପାୱାରଙ୍କ 22 ବଲ୍ ରୁ 30 ରନ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ ହରାଇବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗତି ଧିରେ ଧିରେ ମନ୍ଥର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ।

Hyderabad e-Champions players in action during their first match in the TG20 League at the Rajiv Gandhi International Stadiun in Hyderabad on Tuesday
Hyderabad e-Champions players in action during their first match in the TG20 League at the Rajiv Gandhi International Stadiun in Hyderabad on Tuesday (ETV Bharat)

ଅଜୟ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଚତୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମାତ୍ର 21 ରନ୍ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଚତୁର ସ୍ପିନର ଯଶବୀର (2/15) ଏବଂ ପ୍ରଣବ (2/25) ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର 20 ରନ୍ ରେ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବାସହ 19.4 ଓଭରରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସକୁ 141 ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲା ।

ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପିଛା କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, କାରଣ ରିଷଭ ବାସଲାସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ସାଇ ବିକାଶ ରେଡ୍ଡି (4 ବଲ୍ ରୁ 1 ରନ୍)ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଅନଭିଥ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କାଉଣ୍ଟରପଞ୍ଚର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡି ତୃତୀୟ ଓଭରରେ 24 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ସେ ମାତ୍ର 13 ବଲ୍ ରେ ଏକ ଧମାକାଦାର 35 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 5ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି ରିଷଭଙ୍କ ବଲ୍ ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଅନଭିଥ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ କାଡୁଗୁ ଗଣେଶ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ।

ଅନଭିତ୍ ରେଡ୍ଡୀ 4ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ସହ 53 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି କାଡୁଗୁ ଗଣେଶ 5ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ସହ 50 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଦୁହେଁ ଚମତ୍କାର ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ 15.4 ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର:

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ।

ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ 19.4 ଓଭରରେ 141/10 (ରୋହିତ ରାୟୁଡୁ 35, ଭିଗ୍ନେଶ ରେଡ୍ଡୀ 30, ଅଜୟ ଦେବ ଗୌଡ 4/21)

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ 147/3 (ଅନଭିଥ୍ ରେଡ୍ଡୀ 53*, ଗଣେଶ ଗାଡୁଗୁ 50*, ରିଷଭ ବାସଲାସ୍ 2/17)

ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍: ଅନଭିଥ୍ ରେଡ୍ଡୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- TG20 Auction: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଗଠନ କଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

HYDERABAD E CHAMPIONS
TG20 LEAGUE 2026
TG20 2026
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ
HYDERABAD E CHAMPIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.